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РФ и Китай заблокировали созыв Совбеза ООН по Сирии

Вторник, 20 марта 2018, 03:45

Представители РФ и Китая заблокировали проведение заседания Совбеза ООН, на котором должны были заслушать комиссара организации по правам человека Зейда Раад аль-Хусейна по ситуации в Сирии.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы не видим никаких оснований для этой встречи, поскольку права человека не являются предметом повестки дня Совета Безопасности", - заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

Франция, которая была инициатором заседания, считает, что Совет должен иметь всю необходимую информацию для понимания кризиса, который он изучает, в частности, относительно прав человека.

Впрочем, представитель России выступил за проведение процедурного голосования, в результате которого не хватило одного голоса для проведения заседания.

"За" проголосовали Великобритания, США, Франция, Нидерланды, Швеция, Польша, Перу и Кувейт, "против" - Россия, Китай, Казахстан и Боливия, три страны воздержались.

Сообщается, что все, кто проголосовал "за", кроме Кувейта, позже провели неофициальную встречу, на которой также ожидалось выступление аль-Хусейна.

Как известно, по меньшей мере 30 человек погибли в субботу, 17 марта, в результате авиаударов по сирийскому району Восточная Гута.

Как сообщалось, вследствие интенсивных ударов сирийского режима по контролируемому повстанцами району Восточная Гута погибло более 800 мирных жителей.

24 февраля СБ ООН принял резолюцию по Сирии, по которой в стране должно быть введено 30-дневное перемирие с целью доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых. Однако гуманитарное перемирие постоянно нарушается.

В районе, котрый со всех сторон заблокирован правительственными войсками, находятся около 400 тыс. людей, нуждающихся в срочной доставке продуктов питания и предметов первой необходимости.

Темы: СирияООНРосcия
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