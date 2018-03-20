Джемілєв каже, що явку на "вибори" в Криму намалювали

Результати незаконних виборів в окупованому Криму, які пройшли 18 березня 2018 року, жодного значення не мають, "це тема для фейлетоністів".



Про це заявив уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв у коментарі LIGA.net.

"Коментувати результати незаконних і навіть злочинних виборів на окупованій території, як то кажуть, не дуже "кошерно", оскільки ці результати абсолютно ніякого значення не мають", – сказав він.



"Але сам факт проведення цих виборів, звісно, має дуже велике і досить позитивне значення, бо Росія ще раз, попри численні заяви та попередження міжнародних структур та світових лідерів, ще раз демонстративно порушила міжнародне право", – додав Джемілєв.



За його словами, нелегітимні вибори відкривають шлях для подальшого посилення санкцій на країну-окупанта, на подальшу ізоляцію РФ від цивілізованого світу і наближення звільнення Криму від окупації.



"Що стосується опублікованих ними відсотків явки на виборчі дільниці і відсотків, відданих за тих чи інших кандидатів у президенти голосів, то це, швидше за все, тема для фейлетоністів", – вважає один ыз лідерів кримських татар.



"Я знаю, що з центру надходила інструкція, щоб підсумки "виборів" в Криму в плані явки виборців були приблизно такими ж, які вони оголосили за підсумками свого "референдуму" в березні 2014 року, ось вони і дали приблизно такі ж цифри, які нічого спільного з реальним станом речей не мають", – заявив Джемілєв.



Він наголосив, що зробити це було зовсім не важко, тому що жодного незалежного контролю за ходом "виборів" і підрахунком голосів не було.



Як відомо, 18 березня, у день офіційної анексії Криму, Російська Федерація провела вибори президента. Україна, Франція, Німеччина, Норвегія, Естонія, Фінляндія, Канада та інші країни незаконні вибори РФ на анексованому півострові не визнають.



Російські ЗМІ стверджують, що на "виборах" в окупованому Криму за Володимира Путіна проголосували близько мільйона "виборців" – 92%, а явка була однією з найвищих по регіонах.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що кримські татари не голосували на незаконних "виборах" президента Росії на окупованому півострові.