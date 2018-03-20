Джемилев говорит, что явку на "выборы" в Крыму нарисовали

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Вторник, 20 марта 2018, 09:18

Результаты незаконных выборов в оккупированном Крыму, которые прошли 18 марта 2018 года, никакого значения не имеют, "это тема для фельетонистов".

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в комментарии LIGA.net.

"Комментировать результаты незаконных и даже преступных выборов на оккупированной территории, как говорится, не очень "кошерно", поскольку эти результаты абсолютно никакого значения не имеют", – сказал он.

"Но сам факт проведения этих выборов, конечно, имеет очень большое и довольно положительное значение, ибо Россия еще раз, несмотря на многочисленные заявления и предупреждения международных структур и мировых лидеров, еще раз демонстративно нарушила международное право", – добавил Джемилев.

По его словам, нелегитимные выборы открывают путь для дальнейшего усиления санкций на страну-оккупанта, на дальнейшую изоляцию РФ от цивилизованного мира и приближения освобождения Крыма от оккупации.

"Что касается опубликованных ими процентов явки на избирательные участки и процентов, отданных за тех или иных кандидатов в президенты голосов, то это, скорее всего, тема для фельетонистов", – считает один из лидеров крымских татар.

"Я знаю, что из центра поступала инструкция, чтобы итоги "выборов" в Крыму в плане явки избирателей были примерно такими же, какие они огласили по итогам своего "референдума" в марте 2014 года, вот они и дали примерно такие же цифры, которые ничего общего с реальным положением вещей не имеют", – заявил Джемилев.

Он подчеркнул, что сделать это было совсем не трудно, потому что никакого независимого контроля за ходом "выборов" и подсчетом голосов не было. 

Как известно, 18 марта, в день официальной аннексии Крыма, Российская Федерация провела выборы президента. Украина, Франция, Германия, Норвегия, Эстония, Финляндия, Канада и другие страны незаконные выборы РФ на аннексированном полуострове не признают.

Российские СМИ утверждают, что на "выборах" в оккупированном Крыму за Владимира Путина проголосовали около миллиона "избирателей" – 92%, а явка была одной из самых высоких по регионам.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что крымские татары не голосовали на незаконных "выборах" президента России на оккупированном полуострове.

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Темы: Крым виборы аннексия Росcия Джемилев
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