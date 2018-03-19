Кримські татари бойкотували вибори на окупованому півострові – Чубаров

Кримські татари не голосували на незаконних виборах президента Росії на окупованому нею півострові.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.

"Меджліс кримськотатарського народу із вдячністю відзначає тотальну неучасть кримськотатарського народу в незаконних виборах 18 березня 2018 року, організованих в Криму російськими окупантами", - написав він.

Чубаров наголосив, що своїм бойкотом кримські татари "продемонстрували всьому світу наявність власної гідності та вірності своїй державі – Україні".

Як відомо,18 березня в Росії відбулися вибори президента, Україна не дозволила рядовим росіянам голосувати на своїй території і протестувала проти голосування в анексованому Криму.

За даними російських ЗМІ, анексований Крим показав високу явку і прихильність Путіну, хоча результат все одно був скромніший, ніж на незаконному "референдумі" 4-річної давнини.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що Верховна Рада найближчими днями ухвалить постанову про визнання нелегітимним новообраного президента Росії.

Раніше Рефат Чубаров заявляв, що кримські татари, попри тиск і шантаж, не братимуть участі у незаконних виборах президента Росії у Криму.