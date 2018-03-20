"Вибори" в Криму бойкотували кримські татари і росіяни – Джемілєв

У незаконних виборах в Криму взяли участь тільки 10% кримських татар, до бойкоту голосування "приєднався і великий відсоток росіян".

Про це заявив уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, повідомляє Ліга.net.

За даними місцевих і регіональних меджлісів, які об'їжджали практично всі виборчі дільниці, де проживають кримські татари, участь кримських татар – переважно "бюджетників" – в незаконних виборах не перевищує 10% від загальної їх кількості.

"Такий відсоток, власне, і був прогнозований нами, але приємним сюрпризом для Меджлісу було те, що, як виявилося, до бойкоту кримських татар на цей раз приєднався і великий відсоток росіян, в тому числі і тих, хто в 2014 році бурхливо радів "приєднанню" до Росії", - сказав Джемілєв.

Він підкреслив, що країні-окупанту було дуже важливо, щоб кримські татари теж стали співучасниками псевдовиборів у Криму.

"Найбільш масово застосовувався метод залякування "бюджетників" звільненням з роботи, якщо не прийдуть на виборчі дільниці і не розпишуться за отримання бюлетеня для голосування", - розповів Джемілєв.

Він зазначив, що це дуже серйозна погроза, оскільки в даному випадку сім'я залишається без засобів до існування.

"Фейсбуки багатьох кримських татар також переповнені повідомленнями про подібні беззаконня. До речі, жити в Криму і робити подібні записи в своїх Фейсбук – це теж акт великої мужності, оскільки всі ці записи скрупульозно відслідковуються відповідними відділами ФСБ", - підкреслив Джемілєв.

Він розповів про історію з літньої жінкою на ім'я Назіф, яка лежала в лікарні Радянського району Криму, і яку, незважаючи на важкий стан, наказали виписати з лікарні після її заяви, що вона не буде брати участь в незаконних виборах.

"З Криму мені повідомили, що на цю тему (залякування і шантажу, – ред.) члени Меджлісу готують досить змістовний документальний фільм, який може послужити хорошим матеріалом для Міжнародного суду ООН в Гаазі", - сказав Джемілєв.

Як відомо, 18 березня, у день офіційної анексії Криму, Російська Федерація провела вибори президента. Україна, Франція, Німеччина, Норвегія, Естонія, Фінляндія, Канада та інші країни незаконні вибори РФ на анексованому півострові не визнають.



Російські ЗМІ стверджують, що на "виборах" в окупованому Криму за Володимира Путіна проголосували близько мільйона "виборців" – 92%, а явка була однією з найвищих по регіонах.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що кримські татари не голосували на незаконних "виборах" президента Росії на окупованому півострові.