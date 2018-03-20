"Выборы" в Крыму бойкотировали крымские татары и россияне – Джемилев

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Вторник, 20 марта 2018, 09:58

В незаконных выборах в Крыму приняли участие только 10% крымских татар, к бойкоту голосования "присоединился и большой процент русских".

Об этом заявил уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, сообщает Лига.net.

По данным местных и региональных Меджлисов, которые объезжали практически все избирательные участки, где проживают крымские татары, участие крымских татар –  преимущественно "бюджетников" – в незаконных выборах не превышает 10% от общего их числа.

"Такой процент, собственно, и прогнозировался нами, но приятным сюрпризом для Меджлиса было то, что, как оказалось, к бойкоту крымских татар на этот раз присоединился и большой процент русских, в том числе и тех, кто в 2014 году бурно радовался "присоединению" к России", - сказал Джемилев.

Он подчеркнул, что стране-оккупанту было очень важно, чтобы крымские татары тоже стали соучастниками псевдовыборов в Крыму. 

"Наиболее массово применялся метод запугивания "бюджетников" увольнением с работы, если не придут на избирательные участки и не распишутся в получении бюллетеня для голосования", - рассказал Джемилев.

Он отметил, что это очень существенная угроза, поскольку в данном случае семья остается без средств к существованию.

"Фейсбуки многих крымских татар также переполнены сообщениями о подобных беззакониях. Кстати, жить в Крыму и делать подобные записи в своих фейсбуках – это тоже акт большого мужества, поскольку все эти записи скрупулезно отслеживаются соответствующими отделами ФСБ", - подчеркнул Джемилев.

Он рассказал об истории с пожилой женщиной по имени Назифе, которая лежала в больнице Советского района Крыма, и которую, несмотря на тяжелое состояние, приказали выписать из больницы после ее заявления, что она не будет принимать участие в незаконных выборах.

"Из Крыма мне сообщили, что на эту тему (запугивании и шантажа, – ред.) члены Меджлиса готовят довольно содержательный документальный фильм, который может послужить хорошим материалом для Международного суда ООН в Гааге", - сказал Джемилев.

Как известно, 18 марта, в день официальной аннексии Крыма, Российская Федерация провела выборы президента. Украина, Франция, Германия, Норвегия, Эстония, Финляндия, Канада и другие страны незаконные выборы РФ на аннексированном полуострове не признают.

Российские СМИ утверждают, что на "выборах" в оккупированном Крыму за Владимира Путина проголосовали около миллиона "избирателей" – 92%, а явка была одной из самых высоких по регионам.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что крымские татары не голосовали на незаконных "выборах" президента России на оккупированном полуострове.

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Темы: Крым Росcия виборы Джемилев
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