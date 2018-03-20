Нардеп Дзензерський оскаржив у суді заборону на виїзд з країни через борг

Народний депутат з фракції "Народний фронт" Денис Дзензерський подав апеляцію на судове рішення про заборону йому виїжджати за кордон до повернення кредиту на 11 мільйонів доларів.

Про це свідчить запис на сайті Апеляційного суду Києва.

Як відомо, 30 листопада 2017 року Печерський райсуд Києва частково задовольнив клопотання Виконавчої служби Мін'юсту і заборонив виїзд за межі України Дзензерському, оскільки він має сплатити борг. При цьому суд дозволив депутату лишити при собі закордонний паспорт, хоча виконавці і просили його вилучити.

Згідно з рішенням, заборона діє до погашення Дзензерським разом з ТОВ "Веста-Пласт" боргу за кредитним договором від 5 червня 2008 року в сумі 10,859 мільйона доларів на користь банку "Кредит Дніпро".

Слухання апеляції призначено на 28 березня.

Стороною у справі також проходить ВТБ Банк.

Як повідомлялося, у липні 2017 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура внесла на погодження генпрокурора подання про зняття недоторканності з Дениса Дзендзерського через декларування ним недостовірної інформації.

В лютому 2018 року Національне агентство з питань запобігання корупції направило до Національного антикорупційного бюро висновки за результатами перевірки декларацій Дзензерського за 2015 та 2016 роки. Вони свідчать, що депутат не вказав у деклараціях дійсні на кінець звітного періоду фінансові зобов’язання перед трьома банками на загальну суму 3,185 мільярда гривень.

Як відомо, Дзензерський заробив у 2014 року 40 мільйонів 157 тисяч 788 гривень.

Євген Кізілов, УП