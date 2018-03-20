Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардеп Дзензерський оскаржив у суді заборону на виїзд з країни через борг

Вівторок, 20 березня 2018, 12:08

Народний депутат з фракції "Народний фронт" Денис Дзензерський подав апеляцію на судове рішення про заборону йому виїжджати за кордон до повернення кредиту на 11 мільйонів доларів.

Про це свідчить запис на сайті Апеляційного суду Києва.

Як відомо, 30 листопада 2017 року Печерський райсуд Києва частково задовольнив клопотання Виконавчої служби Мін'юсту і заборонив виїзд за межі України Дзензерському, оскільки він має сплатити борг. При цьому суд дозволив депутату лишити при собі закордонний паспорт, хоча виконавці і просили його вилучити.

Згідно з рішенням, заборона діє до погашення Дзензерським разом з ТОВ "Веста-Пласт" боргу за кредитним договором від 5 червня 2008 року в сумі 10,859 мільйона доларів на користь банку "Кредит Дніпро".

Слухання апеляції призначено на 28 березня.

Стороною у справі також проходить ВТБ Банк.

Як повідомлялося, у липні 2017 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура внесла на погодження генпрокурора подання про зняття недоторканності з Дениса Дзендзерського через декларування ним недостовірної інформації.

В лютому 2018 року Національне агентство з питань запобігання корупції направило до Національного антикорупційного бюро висновки за результатами перевірки декларацій Дзензерського за 2015 та 2016 роки. Вони свідчать, що депутат не вказав у деклараціях дійсні на кінець звітного періоду фінансові зобов’язання перед трьома банками на загальну суму 3,185 мільярда гривень.

Як відомо, Дзензерський заробив у 2014 року 40 мільйонів 157 тисяч 788 гривень.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадасудборгНародний фронтзаборона
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
Усі новини...
Реклама: