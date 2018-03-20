Нардеп Дзензерский обжаловал в суде запрет на выезд из страны из-за долга

Народный депутат из фракции "Народный фронт" Денис Дзензерский подал апелляцию на судебное решение о запрете ему выезжать за границу до возврата кредита в 11 миллионов долларов.

Об этом свидетельствует запись на сайте Апелляционного суда Киева.

Как известно, 30 ноября 2017 года Печерский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство Исполнительной службы Минюста и запретил выезд за пределы Украины Дзензерскому, поскольку он должен уплатить долг. При этом суд разрешил депутату оставить при себе заграничный паспорт, хотя исполнители и просили его изъять.

Согласно решению, запрет действует до погашения Дзензерским совместно с ООО "Веста-Пласт" долга по кредитному договору от 5 июня 2008 года в сумме 10,859 миллиона долларов в пользу банка "Кредит Днипро".

Слушание апелляции назначено на 28 марта.

Стороной по делу также проходит ВТБ Банк.

Как сообщалось, в июле 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура внесла на согласование генпрокурора представление о снятии неприкосновенности с Дениса Дзендзерського из-за декларирования им недостоверной информации.

В феврале 2018 года Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в Национальное антикоррупционное бюро выводы по результатам проверки деклараций Дзензерского за 2015 и 2016 годы. Они свидетельствуют, что депутат не указал в декларациях действительные на конец отчетного периода финансовые обязательства перед тремя банками на общую сумму 3,185 миллиарда гривен.

Как известно, Дзензерский заработал в 2014 году 40 миллионов 157 тысяч 788 гривень.

Евгений Кизилов, УП