Суд відхилив апеляцію на тримання Сущенка в російському СІЗО

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Вівторок, 20 березня 2018, 13:18

Російський суд не підтримав апеляційну скаргу на продовження тримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка.

Про це у своєму Твіттері написав його адвокат Марк Фейгін.

Він також повідомив, що попередні слухання у справі Сущенка почнуться 27 березня. 

Як відомо, 18 січня 2018 року суд не тільки відхилив апеляцію на продовження арешту Сущенка, але і в черговий раз відхилив клопотання про надання консулу України в Москві Геннадію Брескаленку статусу громадського захисника (офіційно - статус "іншої особи" в команді захисту).

Романа Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві".

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

В України є більше 20 упійманих на Донбасі росіян, яких вона готова обміняти на політв'язнів, незаконно утримуваних в РФ.

Українська правда
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Теми: Росія Сущенко
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