Суд отклонил апелляцию на держание Сущенко в российском СИЗО

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Вторник, 20 марта 2018, 13:18

Российский суд не поддержал апелляционную жалобу на продление содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом в своем Твиттере написал его адвокат Марк Фейгин.

Как известно, 18 января 2018 суд не только отклонил апелляцию на продление ареста Сущенко, но и в очередной раз отклонил ходатайство о предоставлении консулу Украины в Москве Геннадию Брескаленку статуса общественного защитника (официально - статус "другого лица" в команде защиты).

Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября 2016 ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

В Украине есть более 20 пойманных на Донбассе россиян, которых она готова обменять на политзаключенных, незаконно удерживаемых в РФ.

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Темы: Росcия Сущенко
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