Суд отклонил апелляцию на держание Сущенко в российском СИЗО

Российский суд не поддержал апелляционную жалобу на продление содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко.



Об этом в своем Твиттере написал его адвокат Марк Фейгин.

Он также сообщил, что предварительные слушания по делу Сущенко начнутся 27 марта.

Предварительные слушания по делу Романа Сущенко состоятся в Московском городском суде 27 марта 2018 года в 10.00. — Mark Feygin (@FeyginMark) March 20, 2018

Как известно, 18 января 2018 суд не только отклонил апелляцию на продление ареста Сущенко, но и в очередной раз отклонил ходатайство о предоставлении консулу Украины в Москве Геннадию Брескаленку статуса общественного защитника (официально - статус "другого лица" в команде защиты).



Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.



7 октября 2016 ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".



В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.



В Украине есть более 20 пойманных на Донбассе россиян, которых она готова обменять на политзаключенных, незаконно удерживаемых в РФ.