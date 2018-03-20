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Голодуючого Балуха годуватимуть примусово – адвокат

Вівторок, 20 березня 2018, 13:02

Засуджений в окупованому Росією Криму український активіст Володимир Балух продовжує голодування в одиночній камері, зв'язок з ним відсутній.

Про це пишуть "Крим.Реалії" з посиланням на заступника керівника Кримської правозахисної групи Володимира Чекригіна.

За його словами, стан здоров'я Балуха викликає тривогу в його близьких.

"За словами цивільної дружини, у Балуха проблеми з печінкою, йому голодувати взагалі не можна. Його намагалися відмовити від цього кроку, але Володимир - людина рішуча, його переконати не вийде. Це його емоційне рішення", - розповів Чекригін.

Правозахисник зазначив, що Володимир перебуває без зв'язку в одиночній камері під цілодобовим спостереженням, такі спеціальні умови утримання для тих, хто оголосив голодування.

Зараз зв'язку з політв'язнем у родичів немає, він можливий тільки через адвокатів.

При цьому російський адвокат Ольга Дінзе повідомляє, що не може зв'язатися Балухом.

"Думаю, ми побачимося в кінці березня або на початку квітня. Суд призначений на 2 квітня", - сказала вона.

За словами Дінзе, ув'язненим надають медичну допомогу в слідчому ізоляторі, однак її якість під питанням.

"Його треба вивозити до цивільної лікарні. Ми зверталися з подібною заявою, але нам було відмовлено... Якщо стан буде погіршуватися, вони (співробітники СІЗО - ред.) будуть його примусово годувати, тобто через крапельницю... З голоду померти йому не дадуть, СІЗО несе відповідальність за його життя і безпеку", - сказала юрист.

Як стало відомо 19 березня, незаконно засуджений за звинуваченням у зберіганні боєприпасів Балух оголосив безстрокове голодування.

16 січня підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха, звинувачуваного у зберіганні боєприпасів, до 3 років і 7 місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.

Теми: політв'язніКримнадзвичайна подія
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