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Голодающего Балуха будут кормить принудительно – адвокат

Вторник, 20 марта 2018, 13:02

Осужденный в оккупированном Россией Крыму украинский активист Владимир Балух продолжает голодовку в одиночной камере, связь с ним отсутствует.

Об этом пишут "Крым.Реалии" со ссылкой на заместителя руководителя Крымской правозащитной группы Владимира Чекрыгина.

По его словам, состояние здоровья Балух вызывает тревогу у его близких.

"По словам гражданской жены, у Балуха проблемы с печенью, ему голодать вообще нельзя. Его пытались отговорить от этого шага, но Владимир – человек решительный, его переубедить не получится. Это его эмоциональное решение", – рассказал Чекрыгин.

Правозащитник отметил, что Владимир находится без связи в одиночной камере под круглосуточным наблюдением, таковы специальные условия содержания для объявивших голодовку.

Сейчас связи с политузником у родственников нет, она возможна только через адвокатов Владимира Балуха.

При этом российский адвокат Ольга Динзе сообщает, что не может связаться Балухом.

"Думаю, мы увидимся в конце марта или в начале апреля. Суд назначен на 2 апреля", - сказала она.

По словам Динзе, заключенному оказывают медицинскую помощь в следственном изоляторе, однако ее качество под вопросом.

"Его надо вывозить в гражданскую больницу. Мы обращались с подобным заявлением, но нам было отказано…Если состояние будет ухудшаться, они (сотрудники СИЗО – ред.) будут его принудительно кормить, то есть через капельницу... С голода умереть ему не дадут, СИЗО несет ответственность за его жизнь и безопасность", – сказала юрист.

Как стало известно 19 марта, незаконно осужденный по обвинению в хранении боеприпасов Балух объявил бессрочную голодовку.

16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Темы: политзаключенныеКрымчрезвычайное происшествие
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