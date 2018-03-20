Львівська облрада закликала розірвати дипвідносини з Росією

Львівська обласна рада звернулася до вищого керівництва України з вимогою розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією.

Відповідне рішення ухвалили депутати на засіданні 20 березня, повідомляється на сайті облради.

"Своїми останніми діями Російська Федерація продовжує демонстративно нехтувати територіальною цілісністю України, міжнародними договорами та принципами цивілізованого суспільства", – йдеться в заклику.

"Проведення виборів в анексованому Криму, постійні провокації на українській території, диверсії проти громадян у країнах Європи зумовлюють необхідність рішучіших кроків для зміцнення безпеки України", – мотивують своє рішення депутати.

"З огляду на це, ми, депутати Львівської обласної ради, вимагаємо від вищого керівництва держави розірвати дипломатичні стосунки з Російською Федерацією. Вважаємо недопустимими такі взаємини з країною, яка є окупантом нашої території", – зазначається в зверненні.

Крім цього Львівська обласна рада виступила за введення візового режиму для громадян Російської Федерації.

Також депутати звернулися до Міністерства закордонних справ і Служби безпеки з вимогою оголосити персоною нон-грата депутата польського Сейму Роберта Вінніцького за спалення ним портретів Романа Шухевича і Степана Бандери.

Як відомо, президент Петро Порошенко раніше висловлювався проти ідеї розірвання дипломатичних стосунків між Україною та Росією.

Росія також заявляла, що введе візовий режим з Україною у відповідь на аналогічні дії Києва.

Російська Федерація здійснює військову агресію по відношенню до України з 2014 року. Постачає незаконним збройним формуванням на Донбасі техніку і підсилює їхні лави солдатами своїх регулярних військ. При цьому РФ не визнає своєї участі у військових діях, називаючи їх "внутрішньоукраїнським конфліктом".