Львовский облсовет призвал разорвать дипотношения с Россией

Львовский областной совет обратился к высшему руководству Украины с требованием разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией.



Соответствующее решение приняли депутаты на заседании 20 марта, сообщает официальный сайт облсовета.



"Своими последними действиями Российская Федерация продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами и принципами цивилизованного общества", – говорится в призыве.



"Проведение выборов в аннексированном Крыму, постоянные провокации на украинской территории, диверсии против граждан в странах Европы обусловливают необходимость более решительных шагов для укрепления безопасности Украины", – мотивируют свое решение депутаты.



"Учитывая это, мы, депутаты Львовского областного совета, требуем от высшего руководства государства разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Считаем недопустимыми такие отношения со страной, которая является оккупантом нашей территории", – отмечается в обращении.



Кроме этого Львовский областной совет выступил за введение визового режима для граждан Российской Федерации.

Также депутаты обратились к Министерству иностранных дел и Службе безопасности с требованием объявить персоной нон-грата депутата польского Сейма Роберта Винницкого за сожжение им портретов Романа Шухевича и Степана Бандеры.

Как известно, президент Петр Порошенко ранее высказывался против идеи разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией.

Россия также заявляла, что введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева.

Российская Федерация осуществляет военную агрессию в отношении Украины с 2014 года. Поставляет незаконным вооруженным формированиям на Донбассе технику и усиливает их ряды солдатами своих регулярных войск. При этом РФ не признает своего участия в военных действиях, называя их "внутриукраинским конфликтом".