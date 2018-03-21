Росія завдала авіаударів по табору біженців у Сирії, є жертви

В результаті авіаударів по табору біженців у селищі Хас на півдні провінції Ідліб, що входить в зону деескалації в Сирії, загинули 10 і поранення отримали 15 мирних жителів.

Про це повідомляє агентство "Анадолу", посилаючись на представника сирійської опозиції Абу Раєда.

За його словами, літак Су-24 ВКС Росії, що піднявся в повітря з авіабази Хмеймім, завдав два авіаудари по табору біженців в селищі Хас.

Табір біженців в Ідлібі Muhammed Ali

Глава Управління цивільної оборони ( "Білі каски") Мустафа Хадж Юсуф зазначив, що бомбардування припало на нічні години.

За останні 10 днів в результаті авіаударів по населеним пунктам в провінціях Ідліб і Хама загинули 31 і поранення отримали 66 мирних жителів.

Щонайменше 30 людей загинули в суботу, 17 березня, в результаті авіаударів по сирійському району Східна Гута.

З 18 лютого внаслідок інтенсивних ударів сирійського режиму по контрольованому повстанцями району Східна Гута загинуло понад 800 мирних жителів.

24 лютого РБ ООН ухвалила резолюцію щодо Сирії, за якою у країні має бути запроваджене 30-денне перемир'я з метою доставки гуманітарної допомоги та евакуації поранених. Однак гуманітарне перемир'я постійно порушується.

У районі, котрий з усіх боків заблоковано урядовими військами, перебуває близько 400 тис. людей, які потребують термінової доставки продуктів харчування і предметів першої необхідності.