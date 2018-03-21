Россия нанесла авиаудары по лагерю беженцев в Сирии, есть жертвы

В результате авиаударов по лагерю беженцев в селении Хас на юге провинции Идлиб, входящей в зону деэскалации в Сирии, погибли 10 и ранения получили 15 мирных жителей.

Об этом сообщает агентство "Анадолу", ссылаясь на представителя сирийской оппозиции Абу Раеда.

По его словам, самолет Су-24 ВКС России, поднявшийся в воздух с авиабазы Хмеймим, нанес два авиаудара по лагерю беженцев в селении Хас.

Лагерь беженцев в Идлибе Muhammed Ali

Глава Управления гражданской обороны ("Белые каски") Мустафа Хадж Юсуф отметил, что бомбардировка пришлась на ночные часы.

За последние 10 дней в результате авиаударов по населенным пунктам в провинциях Идлиб и Хама погиб 31 и ранения получили 66 мирных жителей.

По меньшей мере 30 человек погибли в субботу, 17 марта, в результате авиаударов по сирийскому району Восточная Гута.

С 18 февраля вследствие интенсивных ударов сирийского режима по контролируемому повстанцами району Восточная Гута погибло более 800 мирных жителей.

24 февраля СБ ООН принял резолюцию по Сирии, по которой в стране должно быть введено 30-дневное перемирие с целью доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых. Однако гуманитарное перемирие постоянно нарушается.

В районе, котрый со всех сторон заблокирован правительственными войсками, находятся около 400 тыс. людей, нуждающихся в срочной доставке продуктов питания и предметов первой необходимости.