Парубій: ЄС має ввести санкції за будівництво "Північного потоку-2"

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав країни Євросоюзу вслід за США запровадити санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це він сказав під час відкриття пленарного засідання у середу.

"Нагадаю, що два тижні тому, за ініціативи України, голови парламентів України, Литви, Польщі та Молдови підписали спільний лист про недопустимість проекту "Північний потік-2", який є загрозою для енергетичної безпеки України. І дуже важливо, що наш голос був почутий", - розповів спікер ВР.

За його словами, Держдеп США вже заявив про те, що компанії, які беруть участь у будівництві газогону "Північний потік-2" можуть потрапити під санкції.

Парубій, додав, що заяві Держдепу поміж іншого йдеться про те, що будівництво зазначеного газопроводу підриває енергетичну стабільність і безпеку Європи та надасть Росії ще один засіб для чинення тиску на європейські країни, особливо на такі, як Україна.

"Високо цінуємо підтримку України нашими союзниками і закликаємо інші країни, зокрема, країни ЄС, також запровадити санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві цього газогону", - заявив він.

Голова Ради додав, що "Північний потік-2" - це російська зброя у війні не тільки проти України, а проти всіх країн вільного світу, а тому сподівається на "стратегічну мудрість міжнародних партнерів".

Як повідомлялося, 21 березня представник Держдепартаменту США Гезер Науерт заявила, що іноземні компанії, які беруть участь в проекті будівництва газопроводу "Північний потік-2" можуть потрапити під санкції.

В США заявили, що виступають проти проекту "Північний потік-2".

Як повідомлялось, група з 39 американських сенаторів закликала адміністрацію Дональда Трампа використовувати "усі наявні у її розпорядженні засоби", щоб запобігти будівництву газопроводу "Північний потік-2".

Як відомо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.