Парубий: ЕС должен ввести санкции за строительство "Северного потока-2"

Глава Верховной Рады Андрей Парубий призвал страны Евросоюза вслед за США ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом он сказал во время открытия пленарного заседания в среду.

"Напомню, что две недели назад, по инициативе Украины, главы парламентов Украины, Литвы, Польши и Молдовы подписали совместное письмо о недопустимости проекта "Северный поток-2", который является угрозой для энергетической безопасности Украины. И очень важно, что наш голос был услышан", - рассказал спикер ВР.

По его словам, Госдеп США уже заявил о том, что компании, участвующие в строительстве газопровода "Северный поток-2" могут попасть под санкции.

Парубий, добавил, что заявлении Госдепа среди прочего говорится, что строительство указанного газопровода подрывает энергетическую стабильность и безопасность Европы и предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина.

"Высоко ценим поддержку Украины нашими союзниками и призываем другие страны, в частности, страны ЕС, ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве этого газопровода", - заявил он.

Глава Рады добавил, что "Северный поток-2" - это российское оружие в войне не только против Украины, а против всех стран свободного мира, а потому надеется на "стратегическое мудрость международных партнеров".

Как сообщалось, 21 марта представитель Госдепартамента США Гезер Науерт заявила, что иностранные компании, участвующие в проекте строительства газопровода "Северный поток-2" могут попасть под санкции.

В США заявили, что выступают против проекта "Северный поток-2".

Как сообщалось, группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства",чтобы предотвратить строительство газопровода "Северный поток-2".

Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от