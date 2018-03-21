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У Криму за відмову голосувати на "виборах" звільняють людей – адвокат

Середа, 21 березня 2018, 10:10

В окупованому Росією Криму виганяють з роботи кримських татар, які не пішли голосувати на незаконних виборах президента Росії.

Про це повідомив у Facebook кримський адвокат Еміль Курбедінов.

"Вчора одна людина розповіла мені, як звільнили кілька її знайомих кримських татар з роботи за те, що вони не пішли на "вибори"!" - пише він.

За словами юриста, один зі звільнених працював водієм маршрутки, інший - охоронцем, місце роботи третього Курбедінов не назвав.

"Коли влада доходить до такого сорому - це край здорового глузду, який давно перетнули! Днище...", - обурюється адвокат.

Як відомо, 18 березня в Росії проходили вибори президента, голосування провели і в окупованому Криму, який є територією України.

Німеччина і Франція вже засудили путінські "вибори" в Криму.

На півострові на "путінські вибори" прийшло менше людей, ніж на псевдореферендум.

Німеччина і Франція вже засудили "вибори" в Криму.

Українська правда
Теми: КримвиборискандалРосіяпрезидент
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