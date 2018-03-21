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В Крыму за отказ голосовать на «выборах» увольняют людей – адвокат

Среда, 21 марта 2018, 10:10

В оккупированном Россией Крыму выгоняют с работы крымских татар, которые не пошли голосовать на незаконных выборах президента России.

Об этом сообщил в Facebook крымский адвокат Эмиль Курбединов.

"Вчера один человек рассказал мне, как уволили несколько его знакомых крымских татар с работы за то, что они не пошли на "выборы"!" – пишет он.

По словам юриста, один из уволенных работал водителем маршрутки, другой - охранником, место работы третьего Курбединов не назвал.

"Когда власть доходит до такого срама - это давно перейденный край здравого смысла! днище...", - негодует адвокат.

Как известно, 18 марта в России проходили выборы президента, голосование провели и в оккупированном Крыму, который является территорией Украины.

На полуострове на "путинские выборы" пришло меньше людей, чем на псевдореферендум.

Германия и Франция уже осудили "выборы" в Крыму.

Украинская правда
Темы: КрымвиборыскандалРосcияпрезидент
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