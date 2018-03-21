"Бориспіль" домовився з лоукостером "Ryanair" – Гройсман

Аеропорт "Бориспіль" успішно завершив перемовини з лоукост-авіакомпанією "Ryanair".

Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів 21 березня.

"Як мене поінформували в Офісі інвестицій, міністр інфраструктури, аеропорт "Бориспіль" ефективно завершив перемовини з авіаперевізником "Ryanair", – заявив прем’єр.

"Відповідно до цих перемовин, аеропорт "Бориспіль" вводить абсолютно нову систему розцінок – і всі авіакомпанії, які працюють сьогодні з аеропортом, зменшать оплату", – повідомив Гройсман.

На його думку, це зробить перельоти доступнішими для українців.

"Будемо очікувати, що до кінця тижня угода "Борисполя" з "Ryanair" буде підписана, і "Ryanair" визначить, коли вже розпочинати літати", – сказав Гройсман.

Він відзначив, що все це вдалося, "коли об’єдналися як одна команда".

Як відомо, у липні 2017 року ірландська авіакомпанія "Ryanair" скасувала запланований вихід на український ринок через те, що київський аеропорт не виконав угоду й став на сторону авіакомпаній із високими тарифами, зокрема "Міжнародні авіалінії України".

Однак у січні 2018 року міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що переговори з "Ryanair" перебувають на завершальному етапі – і локуостер може прийти на ринок України до кінця зими. Але згодом він уточнив, що "Ryanair" почне літати в Україну з осені 2018 року.