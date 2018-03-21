"Бориспіль" домовився з лоукостером "Ryanair" – Гройсман

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Середа, 21 березня 2018, 11:59

Аеропорт "Бориспіль" успішно завершив перемовини з лоукост-авіакомпанією "Ryanair".

Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів 21 березня.  

"Будемо очікувати, що до кінця тижня угоду "Борисполя" з "Ryanair" буде підписано", – сказав він.

За словами Гройсмана, аеропорт "Бориспіль" вводить нову систему розцінок, щоб перельоти були більш доступні.

Як відомо, у липні 2017 року ірландська авіакомпанія "Ryanair" скасувала запланований вихід на український ринок через те, що київський аеропорт не виконав угоду й став на сторону авіакомпаній із високими тарифами, зокрема "Міжнародні авіалінії України".

Однак у січні 2018 року міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що переговори з "Ryanair" перебувають на завершальному етапі – і локуостер може прийти на ринок України до кінця зими. Але згодом він уточнив, що "Ryanair" почне літати в Україну з осені 2018 року.

Олена Рощенко, УП
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Теми: авіа Гройсман Кабінет міністрів
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