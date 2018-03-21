"Борисполь" договорился с лоукостером "Ryanair" – Гройсман

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Среда, 21 марта 2018, 11:59

Аэропорт "Борисполь" успешно завершил переговоры с лоукост-авиакомпанией "Ryanair".

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров 21 марта.

"Будем ожидать, что до конца недели соглашение "Борисполя" с "Ryanair" будет подписано", – сказал он.

По словам Гройсмана, аэропорт "Борисполь" вводит новую систему расценок, чтобы перелеты были более доступными.

Как известно, в июле 2017 года ирландская авиакомпания "Ryanair" отменила запланированный выход на украинский рынок из-за того, что киевский аэропорт не выполнил соглашение и стал на сторону авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины".

Однако в январе 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что переговоры с "Ryanair" находятся на завершающем этапе – и локуостер может прийти на рынок Украины до конца зимы. Но позже он уточнил, что "Ryanair" начнет летать в Украину с осени 2018 года.

Алена Рощенко, УП
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Темы: авиа Гройсман Кабинет министров
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