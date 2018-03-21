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"Борисполь" договорился с лоукостером "Ryanair" – Гройсман

Среда, 21 марта 2018, 10:59
Борисполь договорился с лоукостером Ryanair – Гройсман

Аэропорт "Борисполь" успешно завершил переговоры с лоукост-авиакомпанией "Ryanair".

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров 21 марта.

"Как меня проинформировали в Офисе инвестиций, министр инфраструктуры, аэропорт "Борисполь" эффективно завершил переговоры с авиаперевозчиком "Ryanair", – заявил премьер.

"Согласно этим переговорам, аэропорт "Борисполь" вводит совершенно новую систему расценок – и все авиакомпании, которые работают сегодня с аэропортом, уменьшат оплату", – сообщил Гройсман.

По его мнению, это сделает перелеты более доступными для украинцев.

"Будем ожидать, что до конца недели соглашение "Борисполя" с "Ryanair" будет подписано, – и "Ryanair" определит, когда начнет летать", – сказал Гройсман.

Он отметил, что все это удалось, "когда объединились как одна команда".

Как известно, в июле 2017 года ирландская авиакомпания "Ryanair" отменила запланированный выход на украинский рынок из-за того, что киевский аэропорт не выполнил соглашение и стал на сторону авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины".

Однако в январе 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что переговоры с "Ryanair" находятся на завершающем этапе – и локуостер может прийти на рынок Украины до конца зимы. Но позже он уточнил, что "Ryanair" начнет летать в Украину с осени 2018 года.

Украинская правда, Укринформ

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Темы: авиаГройсманКабинет министров
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