Україна розірвала програму економічного співробітництва з РФ

Кабінет міністрів України розірвав програму економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 роки.

Як передає "Інтерфакс-Україна", про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду в середу.

Кабмін, зокрема, зупинив дію цього документа, а також доручив Міністерству закордонних справ України в установленому порядку поінформувати уряд Росії.

7 червня 2011 року колишні на той час прем'єр-міністри Росії Володимир Путін і України Микола Азаров підписали Програму економічного співробітництва двох країн на 2011-2020 роки.

Програма економічного співробітництва відображає сукупність узгоджених поглядів Росії і України на перспективи їх довгострокової взаємовигідної співпраці в економічній сфері як рівноправних незалежних держав-партнерів.

У програмі розглядалися цілі і засоби розвитку російсько-українського економічного співробітництва, його основні напрями та пріоритетні галузі, а також очікувані результати.

Раніше Міністерство закордонних справ України підготувало пропозиції про вихід із органів СНД та денонсацію договору про дружбу з Російською Федерацією.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна повинна мінімізувати торгово-економічні відносини з Росією.

Європейська правда