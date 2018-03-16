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Клімкін виступив за мінімізацію економічних відносин з РФ

П'ятниця, 16 березня 2018, 14:25

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна повинна мінімізувати торгово-економічні відносини з Росією.

Про це він сказав журналістам у п'ятницю, 16 березня, передає "Інтерфакс-Україна".

"У загальному сенсі економічне співробітництво з країною-агресором має бути мінімізовано", - сказав він.

За словами міністра закордонних справ, неможливо говорити про ефективне економічне співробітництво з країною-агресором, яка порушила свої зобов'язання за договором про зону вільної торгівлі і блокує українські товари і транзит.

Клімкін додав, що зараз Україна також проводить аналіз договорів, в тому числі, про пенсійне забезпечення або взаємне визнання дипломів, щоб українці і надалі могли б ними користуватися.

"Договір (про дружбу, співробітництво і партнерство з РФ - ред.) порушувався Росією ще до 2014 року... Росія послідовно цей договір порушувала", - заявив він.

Клімкін додав, що цей договір в його нинішньому вигляді не працює і є просто насмішкою.

Раніше Міністерство закордонних справ України підготувало пропозиції про вихід із органів СНД та денонсацію договору про дружбу з Російською Федерацією.

Також прем'єр Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів готовий схвалити рішення про розірвання програми економічного співробітництва з РФ.

Українська правда
Теми: КлімкінМЗСРосія
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