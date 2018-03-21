Украина разорвала программу экономического сотрудничества с РФ

Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду.

Кабмин, в частности, остановил действие этого документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.

7 июня 2011 года бывшие на то время премьер-министры России Владимир Путин и Украины Николай Азаров подписали Программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы.

Программа экономического сотрудничества отражает совокупность согласованных взглядов России и Украины на перспективы их долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в экономической сфере как равноправных независимых государств-партнеров.

В программе рассматривались цели и средства развития российско-украинского экономического сотрудничества, его основные направления и приоритетные отрасли, а также ожидаемые результаты.

Ранее Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения о выходе из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Российской Федерацией.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина должна минимизировать торгово-экономические отношения с Россией.

Европейская правда