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НСК "Олімпійський" закриється майже на 2 місяці

Середа, 21 березня 2018, 16:17

У зв'язку з підготовкою до проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА національний спортивний комплекс "Олімпійський" закриють для проведення будь-яких заходів.

Про це повідомляє прес-служба НСК "Олімпійський".

"Повідомляємо, що на стадіоні незабаром почнеться активна фаза підготовки до футбольного свята світового масштабу. У зв’язку з цим, а також безпосереднім проведенням самого матчу фіналу, з 14 квітня по 5 червня 2018 року включно, НСК "Олімпійський" буде закритий для проведення будь-яких заходів, також не будуть відбуватися екскурсійні тури та спортивні тренування.

Там повідомляють, що оновлений НСК "Олімпійський" поновить проведення заходів та інших активностей 6 червня 2018 року.

Як відомо, матч фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 сезону 2017/2018 років відбудеться 26 травня 2018 року в Києві.

Як повідомлялося, УЄФА продаватиме квитки на фінал за попередніми заявками, поданими з 15 по 22 березня.

Про те, як залишити заявку, читайте тут.

УЄФА наголошує, що жоден квиток не буде розповсюджений через агенції або брокерів, та закликає вболівальників не брати участі у перемовинах зі спекулянтами, які не тільки пропонують квитки за захмарні суми, але часто навіть не мають перепусток для продажу.

Як відомо, НСК "Олімпійський" є домашньою ареною футбольного клубу "Динамо" Київ та збірної України з футболу.

 

Українська правда
Теми: футбол
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