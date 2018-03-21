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НСК "Олимпийский" закроется почти на 2 месяца

Среда, 21 марта 2018, 16:17

В связи с подготовкой к проведению финала Лиги чемпионов УЕФА национальный спортивный комплекс "Олимпийский" закроют для проведения каких-либо мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба НСК "Олимпийский".

"Сообщаем, что на стадионе вскоре начнется активная фаза подготовки к футбольному празднику мирового масштаба. В связи с этим, а также непосредственным проведением самого матча финала, с 14 апреля по 5 июня 2018 года включительно, НСК "Олимпийский" будет закрыт для проведения любых мероприятий, также не будут происходить экскурсионные туры и спортивные тренировки.

Отмечается, что обновленный  НСК "Олимпийский" возобновит проведение мероприятий и других активностей 6 июня 2018 года.

Как известно, матч финала Лиги Чемпионов УЕФА 2018 сезона 2017/2018 годов состоится 26 мая 2018 года в Киеве.

Как сообщалось, УЕФА будет продавать билеты на финал по предварительным заявкам, поданным с 15 по 22 марта.

О том, как оставить заявку, читайте здесь.

УЕФА подчеркивает, что ни один билет не будет распространен через агентства или брокеров, и призывает болельщиков не участвовать в переговорах со спекулянтами, которые не только предлагают билеты по заоблачным суммам, но часто даже не имеют пропусков для продажи.

Как известно, НСК "Олимпийский" является домашней ареной футбольного клуба "Динамо" Киев и сборной Украины по футболу.

Украинская правда
Темы: футбол
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