Стали відомі можливі маршрути "Ryanair" з України
У мобільному додатку лоукост-авіакомпанії "Ryanair" для Apple з'явилася інформація про можливі маршрути з України.
Про це повідомляє Avianews.
Згідно з цією інформацією, "Ryanair" буде виконувати польоти з київського аеропорту "Бориспіль" і Львова.
Маршрути з Києва:
- Київ-Барселона
- Київ-Братислава
- Київ-Гданськ
- Київ-Краків
- Київ-Лондон (Станстед)
- Київ-Вільнюс
- Київ-Вроцлав
- Київ-Познань
- Київ-Стокгольм (Скавста)
- Київ-Варшава (Модлін)
Маршрути зі Львова:
- Львів-Дюссельдорф (Веце)
- Львів-Краків
- Львів-Лондон (Станстед)
- Львів-Меммінген
- Львів-Варшава (Модлін)
Пізніше інформація про напрямки була видалена з додатку лоукоста.
Водночас аеропорт "Бориспіль" оголосив про проведення прес-конференції "Ryanair" 23 березня.
Як повідомлялось, 21 березня на засіданні Кабінету міністрів прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що аеропорт "Бориспіль" успішно завершив перемовини з лоукост-авіакомпанією "Ryanair".
"Будемо очікувати, що до кінця тижня угода "Борисполя" з "Ryanair" буде підписана, і "Ryanair" визначить, коли вже розпочинати літати", – сказав Гройсман.
Як відомо, у липні 2017 року ірландська авіакомпанія "Ryanair" скасувала запланований вихід на український ринок через те, що київський аеропорт не виконав угоду й став на сторону авіакомпаній із високими тарифами, зокрема "Міжнародні авіалінії України".
Однак у січні 2018 року міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що переговори з "Ryanair" перебувають на завершальному етапі – і локуостер може прийти на ринок України до кінця зими. Але згодом він уточнив, що "Ryanair" почне літати в Україну з осені 2018 року.