Стали відомі можливі маршрути "Ryanair" з України

У мобільному додатку лоукост-авіакомпанії "Ryanair" для Apple з'явилася інформація про можливі маршрути з України.

Про це повідомляє Avianews.

Згідно з цією інформацією, "Ryanair" буде виконувати польоти з київського аеропорту "Бориспіль" і Львова.

Маршрути з Києва:

Київ-Барселона

Київ-Братислава

Київ-Гданськ

Київ-Краків

Київ-Лондон (Станстед)

Київ-Вільнюс

Київ-Вроцлав

Київ-Познань

Київ-Стокгольм (Скавста)

Київ-Варшава (Модлін)

Маршрути зі Львова:

Львів-Дюссельдорф (Веце)

Львів-Краків

Львів-Лондон (Станстед)

Львів-Меммінген

Львів-Варшава (Модлін)

Пізніше інформація про напрямки була видалена з додатку лоукоста.

Водночас аеропорт "Бориспіль" оголосив про проведення прес-конференції "Ryanair" 23 березня.

Як повідомлялось, 21 березня на засіданні Кабінету міністрів прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що аеропорт "Бориспіль" успішно завершив перемовини з лоукост-авіакомпанією "Ryanair".

"Будемо очікувати, що до кінця тижня угода "Борисполя" з "Ryanair" буде підписана, і "Ryanair" визначить, коли вже розпочинати літати", – сказав Гройсман.

Як відомо, у липні 2017 року ірландська авіакомпанія "Ryanair" скасувала запланований вихід на український ринок через те, що київський аеропорт не виконав угоду й став на сторону авіакомпаній із високими тарифами, зокрема "Міжнародні авіалінії України".

Однак у січні 2018 року міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що переговори з "Ryanair" перебувають на завершальному етапі – і локуостер може прийти на ринок України до кінця зими. Але згодом він уточнив, що "Ryanair" почне літати в Україну з осені 2018 року.