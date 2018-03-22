Стали известны возможные маршруты "Ryanair" из Украины

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Четверг, 22 марта 2018, 00:09

В мобильном приложении лоукост-авиакомпании "Ryanair" для устройств Apple появилась информация о возможных маршрутах из Украины.

Об этом сообщает Avianews.

Согласно этой информации, Ryanair будет выполнят полеты из киевского аэропорта Борисполь и Львова.

Маршруты из Киева:

  • Киев-Барселона
  • Киев-Братислава
  • Киев-Гданьск
  • Киев-Краков
  • Киев-Лондон (Станстед)
  • Киев-Вильнюс
  • Киев-Вроцлав
  • Киев-Познань
  • Киев-Стокгольм (Скавста)
  • Киев-Варшава (Модлин)

Маршруты из Львова:

  • Львов-Дюссельдорф (Веце)
  • Львов-Краков
  • Львов-Лондон (Станстед)
  • Львов-Мемминген
  • Львов-Варшава (Модлин)

Позже информация о направлениях была удалена из приложения лоукоста.

В то же время аэропорт "Борисполь" объявил о проведении пресс-конференции "Ryanair" 23 марта.

Как сообщалось, 21 марта на заседании Кабинета министров 21 марта премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что аэропорт "Борисполь" успешно завершил переговоры с лоукост-авиакомпанией "Ryanair".

"Будем ожидать, что до конца недели соглашение "Борисполя" с "Ryanair" будет подписано, – и "Ryanair" определит, когда начнет летать", – сказал Гройсман.

Как известно, в июле 2017 года ирландская авиакомпания "Ryanair" отменила запланированный выход на украинский рынок из-за того, что киевский аэропорт не выполнил соглашение и стал на сторону авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины".

Однако в январе 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что переговоры с "Ryanair" находятся на завершающем этапе – и локуостер может прийти на рынок Украины до конца зимы. Но позже он уточнил, что "Ryanair" начнет летать в Украину с осени 2018 года.

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Темы: авиа Борисполь
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