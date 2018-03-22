Стали известны возможные маршруты "Ryanair" из Украины
В мобильном приложении лоукост-авиакомпании "Ryanair" для устройств Apple появилась информация о возможных маршрутах из Украины.
Об этом сообщает Avianews.
Согласно этой информации, Ryanair будет выполнят полеты из киевского аэропорта Борисполь и Львова.
Маршруты из Киева:
- Киев-Барселона
- Киев-Братислава
- Киев-Гданьск
- Киев-Краков
- Киев-Лондон (Станстед)
- Киев-Вильнюс
- Киев-Вроцлав
- Киев-Познань
- Киев-Стокгольм (Скавста)
- Киев-Варшава (Модлин)
Маршруты из Львова:
- Львов-Дюссельдорф (Веце)
- Львов-Краков
- Львов-Лондон (Станстед)
- Львов-Мемминген
- Львов-Варшава (Модлин)
Позже информация о направлениях была удалена из приложения лоукоста.
В то же время аэропорт "Борисполь" объявил о проведении пресс-конференции "Ryanair" 23 марта.
Как сообщалось, 21 марта на заседании Кабинета министров 21 марта премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что аэропорт "Борисполь" успешно завершил переговоры с лоукост-авиакомпанией "Ryanair".
"Будем ожидать, что до конца недели соглашение "Борисполя" с "Ryanair" будет подписано, – и "Ryanair" определит, когда начнет летать", – сказал Гройсман.
Как известно, в июле 2017 года ирландская авиакомпания "Ryanair" отменила запланированный выход на украинский рынок из-за того, что киевский аэропорт не выполнил соглашение и стал на сторону авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины".
Однако в январе 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что переговоры с "Ryanair" находятся на завершающем этапе – и локуостер может прийти на рынок Украины до конца зимы. Но позже он уточнил, что "Ryanair" начнет летать в Украину с осени 2018 года.