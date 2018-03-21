Стали известны возможные маршруты "Ryanair" из Украины

В мобильном приложении лоукост-авиакомпании "Ryanair" для устройств Apple появилась информация о возможных маршрутах из Украины.

Об этом сообщает Avianews.

Согласно этой информации, Ryanair будет выполнят полеты из киевского аэропорта Борисполь и Львова.

Маршруты из Киева:

Киев-Барселона

Киев-Братислава

Киев-Гданьск

Киев-Краков

Киев-Лондон (Станстед)

Киев-Вильнюс

Киев-Вроцлав

Киев-Познань

Киев-Стокгольм (Скавста)

Киев-Варшава (Модлин)

Маршруты из Львова:

Львов-Дюссельдорф (Веце)

Львов-Краков

Львов-Лондон (Станстед)

Львов-Мемминген

Львов-Варшава (Модлин)

Позже информация о направлениях была удалена из приложения лоукоста.

В то же время аэропорт "Борисполь" объявил о проведении пресс-конференции "Ryanair" 23 марта.

Как сообщалось, 21 марта на заседании Кабинета министров 21 марта премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что аэропорт "Борисполь" успешно завершил переговоры с лоукост-авиакомпанией "Ryanair".

"Будем ожидать, что до конца недели соглашение "Борисполя" с "Ryanair" будет подписано, – и "Ryanair" определит, когда начнет летать", – сказал Гройсман.



Как известно, в июле 2017 года ирландская авиакомпания "Ryanair" отменила запланированный выход на украинский рынок из-за того, что киевский аэропорт не выполнил соглашение и стал на сторону авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины".



Однако в январе 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что переговоры с "Ryanair" находятся на завершающем этапе – и локуостер может прийти на рынок Украины до конца зимы. Но позже он уточнил, что "Ryanair" начнет летать в Украину с осени 2018 года.