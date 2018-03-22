Холодницький прокоментував "жучки" у своєму кабінеті

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підтверджує виявлення у своєму кабінеті пристрою, схожого на такий, що застосовується для приховуваного прослуховування.

Про це Холодницький заявив у четвер у Брюсселі, повідомляє "Укрінформ".

"Було знайдено апарат, схожий на такий, що використовується для прослуховування", – заявив керівник САП.

Холодницький уточнив, що виявлений 6 березня пристрій долучено до матеріалів відповідного провадження.

При цьому він не підтвердив, що пристрій може належати НАБУ. Відтак, за словами прокурора, нині він чекає на відповіді, що це була за апаратура, кому вона належить та хто був ініціатором її застосування.

"НАБУ і САП – єдина структура. Тому повинні працювати разом. Я думаю, що тут якась провокація", – наголосив Холодницький.

Прокурор також критично висловився про повідомлення про його можливу відставку.

"Два дні тому була дуже хороша медійна "збалансована" акція. Я слідкував за усіма цими подіями, читаючи інтернет і новини. Спочатку йшлося, що я йду у відставку, потім у відпустку... Без мене – мене женили", – зазначив Холодницький.

Він наголосив, що "неугодний прокурор може бути неугодним усім".

"Якщо це так є, напевно, я все правильно роблю. Кожне слово я можу коментувати. Я знаю, що я говорю: де і кому. Наша робота є дійсно нервовою. Тому, може, й без гарячого слівця не обійтися. Якщо хтось хоче таким чином змусити мене до вчинення якихось дій, відставок чи іншого – не дочекаються", – заявив керівник САП.

Холодницький запевнив, що налаштований на роботу, на результати НАБУ і САП та підкреслив, що ці структури продовжують працювати разом.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалі УП: Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького

Як вдалося з'ясувати УП, більше місяця тому детективи НАБУ звернулись до ГПУ з проханням відкрити провадження на антикорупційного прокурора Назара Холодницького, а генпрокурор дав на це згоду.

З неофіційних джерел в силових органах УП стало відомо, що "жучки" у кабінеті керівника САП провисіли щонайменше кілька тижнів.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав викривленою інформацію про негласне прослуховування у кабінеті Холодницького.