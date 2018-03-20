Холодницький може подати у відставку - джерело
Керівник САП Назар Холодницький може подати у відставку.
Про це "Українській правді" повідомили джерела в прокуратурі.
За словами співрозмовника, Холодницький зараз обдумує можливість написати заяву про відставку.
"У нього були проблеми з серцем, це був перший дзвіночок. А робота дуже нервова", - пояснив співрозмовник у САП.
Водночас, як пише ТСН, Холодницький планує піти у відпустку до Великодніх свят.
Водночас у САП спростували цю інформацію.
"Українській правді" у прес-службі САП повідомили, що Назар Холодницький виконує обов’язки керівника відомства в звичайному режимі.
"Завтра він разом з директором НАБУ вирушає в Брюссель на робочі зустрічі до кінця тижня. Заплановані зустрічі з депутатами Європарламенту, серед тем обговорення - робота антикорупційних органів в Україні, створення антикорупційного суду та законодавче забезпечення роботи НАБУ-САП", - повідомили в САП.
Як відомо, у листопаді 2017 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький перебував у лікарні.
Холодницький тоді повідомив "Українській правді", що його госпіталізували через різке збільшення рівня цукру в крові і стрибок тиску.
Лікарі діагностували хронічну перевтому з тахікардією.