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Холодницький може подати у відставку - джерело

Вівторок, 20 березня 2018, 13:03
Холодницький може подати у відставку - джерело

Керівник САП Назар Холодницький може подати у відставку.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в прокуратурі.

За словами співрозмовника, Холодницький зараз обдумує можливість написати заяву про відставку.

"У нього були проблеми з серцем, це був перший дзвіночок. А робота дуже нервова", - пояснив співрозмовник у САП.

Водночас, як пише ТСН, Холодницький планує піти у відпустку до Великодніх свят.

Водночас у САП спростували цю інформацію. 

"Українській правді" у прес-службі САП повідомили, що Назар Холодницький виконує обов’язки керівника відомства в звичайному режимі.

"Завтра він разом з директором НАБУ вирушає в Брюссель на робочі зустрічі до кінця тижня. Заплановані зустрічі з депутатами Європарламенту, серед тем обговорення - робота антикорупційних органів в Україні, створення антикорупційного суду та законодавче забезпечення роботи НАБУ-САП", - повідомили в САП.

Як відомо, у листопаді 2017 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький перебував у лікарні.

Холодницький тоді повідомив "Українській правді", що його госпіталізували через різке збільшення рівня цукру в крові і стрибок тиску.

Лікарі діагностували хронічну перевтому з тахікардією. 

Українська правда

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Теми: ХолодницькийкорупціяГенпрокуратура
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