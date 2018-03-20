Холодницький може подати у відставку - джерело

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Вівторок, 20 березня 2018, 14:03

Керівник САП Назар Холодницький може подати у відставку.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в прокуратурі.

За словами співрозмовника, Холодницький зараз обдумує можливість написати заяву про відставку.

"У нього були проблеми з серцем, це був перший дзвіночок. А робота дуже нервова", - пояснив співрозмовник у САП.

Водночас, як пише ТСН, Холодницький планує піти у відпустку до Великодніх свят.

Водночас речник САП Ярослав Гордієвич спростував цю інформацію. 

Як відомо, у листопаді 2017 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький перебував у лікарні.

Холодницький тоді повідомив "Українській правді", що його госпіталізували через різке збільшення рівня цукру в крові і стрибок тиску.

Лікарі діагностували хронічну перевтому з тахікардією. 

Українська правда
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Теми: Холодницький корупція Генпрокуратура
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