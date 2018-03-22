Холодницкий прокомментировал "жучки" в своем кабинете

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Четверг, 22 марта 2018, 11:48

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтверждает обнаружение в своем кабинете устройства, похожего на то, которое применяется для скрытого прослушивания.

Об этом Холодницкий заявил в четверг в Брюсселе, сообщает "Укринформ".

"Был найден аппарат, похожий на тот, который используется для прослушивания", – заявил руководитель САП.

Холодницкий уточнил, что обнаруженное 6 марта устройство приобщено к материалам соответствующего производства.

При этом он не подтвердил, что устройство может принадлежать НАБУ. Поэтому, по словам прокурора, сейчас он ждет ответа, что это была за аппаратура, кому она принадлежит и кто был инициатором ее применения.

"НАБУ и САП - единая структура. Поэтому должны работать вместе. Я думаю, что здесь какая-то провокация", – подчеркнул Холодницкий.

Прокурор также критически высказался о сообщении о его возможной отставке.

"Два дня назад была очень хорошая медийная "сбалансированная" акция. Я следил за всеми этими событиями, читая интернет и новости. Сначала говорилось, что я ухожу в отставку, потом в отпуск... Без меня - меня женили", – отметил Холодницкий.

Он отметил, что "неугодный прокурор может быть неугодным всем".

"Если это так есть, наверное, я все правильно делаю. Каждое слово я могу комментировать. Я знаю, что я говорю: где и кому. Наша работа действительно нервная. Поэтому, может, и без горячего словца не обойтись. Если кто-то хочет таким образом подтолкнуть меня к совершению каких-либо действий, отставке и другого – не дождутся ", - заявил руководитель САП.

Холодницкий заверил, что настроен на работу, на результаты НАБУ и САП и подчеркнул, что эти структуры продолжают работать вместе.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого".

Как удалось выяснить УП, больше месяца назад детективы НАБУ обратились в ГПУ с просьбой открыть производство на антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, а генпрокурор дал на это согласие.

Из неофициальных источников в силовых органах УП стало известно, что "жучки" в кабинете руководителя САП провисели минимум несколько недель.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласной прослушке в кабинете Холодницкого.

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Темы: Антикоррупционная прокуратура НАБУ прослушка
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