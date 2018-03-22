У Путіна відмовилися коментувати скандал навколо домагань у Держдумі

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не захотів відповідати на питання журналістів щодо звинувачень на адресу депутата Держдуми Леоніда Слуцького в сексуальних домаганнях.

Про це повідомляє російське видання "Медуза".

За його інформацією, на брифінгу 22 березня журналісти чотири рази просили Пєскова висловитися на цю тему, однак той щоразу відмовлявся.

"Комерсант" запитав прес-секретаря Володимира Путіна про те, як у Кремлі можуть прокоментувати позицію провідних російських ЗМІ, а саме бойкот, який оголошений після рішення комісії з думської етики щодо депутата Слуцького.

"Я ніяк не хотів би це коментувати. Це не питання адміністрації президента", - відповів Пєсков.

"Медуза" попросила коментар з приводу рішення комісії з етики.

"Адміністрація не може коментувати рішення комісії з етики Державної думи. Це питання Державної думи. Це питання, яке не відноситься до компетенції адміністрації президента", - заявив прес-секретар.

"Комерсант FM" запитав, чи в курсі Путін, як розвивається цей скандал.

"Я думаю, я все сказав на цю тему", - відрізав Пєсков.

Також прозвучало запитання від видання Bloomberg. Воно нагадало, що Слуцький - голова міжнародного комітету Думи і займається представленням Росії в міжнародних парламентських зв'язках. А зовнішня політика - частина питань, якими займається Кремль.

"Справа етичної та моральної поведінки депутата Слуцького взагалі не цікавить Кремль? Норми поведінки, які вважають нормальними в Думі, в Кремлі теж вважаються нормальними?" - запитав репортер закордонного видання.

У відповідь Пєсков заявив: "Я не можу сказати більше, ніж те, що я сказав уже, тому не буду це коментувати".

Як відомо, 21 березня в Держдумі РФ відбулося засідання комісії з етики, на якому розглядалися скарги продюсера радіостанції "Дождь" Дар'ї Жук і кореспондента ВВС Фаріди Рустамової про сексуальні домагання з боку Слуцького.

Через це видання "Дождь", "РБК", "Коммерсантъ" і "Эхо Москвы" відкликали своїх журналістів із Держдуми.

Згідно з повідомленням "Медузи", після цього спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що таке рішення низки ЗМІ означає, що вони будуть позбавлені акредитації.

Рішення про бойкот Держдуми Володін назвав правом редакцій.