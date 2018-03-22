У Путина отказались комментировать скандал вокруг домогательств в Госдуме

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Четверг, 22 марта 2018, 12:07

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не пожелал отвечать на вопросы журналистов касательно обвинений в адрес депутата Госдумы Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает российское издание "Медуза".

По его информации, на брифинге 22 марта журналисты четыре раза просили Пескова высказаться на эту тему, однако тот каждый раз отвечал отказом.

"Коммерсант" спросил пресс-секретаря Владимира Путина о том, как в Кремле могут прокомментировать позицию ведущих российских СМИ, а именно бойкот, который объявлен после решения комиссии по думской этике в отношении депутата Слуцкого.

"Я никак не хотел бы это комментировать. Это не вопрос администрации президента", - ответил Песков.

"Медуза" попросила комментарий по поводу решения комиссии по этике.

"Администрация не может комментировать решения комиссии по этике Государственной думы. Это вопрос Государственной думы. Это вопрос, который не относится к компетенции администрации президента", - заявил пресс-секретарь.

"Коммерсант FM" спросил, в курсе ли Путин, как развивается этот скандал.

"Я думаю, я все сказал по этой теме", - отрезал Песков.

Также прозвучал вопрос от издания Bloomberg. Оно напомнило, что Слуцкий - председатель международного комитета Думы и занимается представлением России в международных парламентских связях. А внешняя политика — часть вопросов, которыми занимается Кремль.

"Дело этического и морального поведения депутата Слуцкого вообще не интересует Кремль? Нормы поведения, которые были сочтены нормальными в Думе, в Кремле тоже считаются нормальными?" – спросил репортер зарубежного издания.

В ответ Песков заявил: "Я не могу сказать больше, чем то, что я сказал уже, поэтому не буду это комментировать".

Дополняется...

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Темы: Росcия скандал СМИ медиа Путин
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