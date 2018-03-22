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Парасюк і Семенченко відмовлялись від перевірки в Раді – журналісти

Четвер, 22 березня 2018, 11:25
Парасюк і Семенченко відмовлялись від перевірки в Раді – журналісти

Позафракційний народний депутат Володимир Парасюк не хотів показувати власні речі представнику Державної охорони для огляду на предмет зброї, яку віднедавна заборонено проносити у Верховну Раду.

Про це повідомляє УНІАН.

"Співробітники Державної охорони у Верховній Раді України все ж перевірили речі позафракційного народного депутата Володимира Парасюка: він розклав їх прямо на підлозі", – пише видання.

Як зазначається, коли нардеп "тікав від перевірки", його вдруге зустріла держохорона та знову попросила про огляд.

На цей раз Парасюк погодився на огляд і "дуже емоційно став викладати речі з сумки прямо на підлогу, демонструючи і коментуючи кожну з них".

Серед речей були, зокрема, ноутбук і зарядний пристрій.

За свідченнями кореспондента видання, Парасюк зняв з джинсів ремінь і різко одягнув його на шию одному з представників держохорони.

Він також заявив журналістам, що перевірки проводяться вибірково, залежно від політичної сили, до якої входить депутат.

"Вони говорять: ви повинні пройти з нами, ми вас повинні оглянути, тобто роздягнутися, і тоді ви підете на своє робоче місце. На таке я не підпишуся. Якщо говорити про їх допотопну техніку, яка пікає на все підряд, в тому числі і на ремінь, – я жартома сказав: а якщо у мене пояс вірності від дружини або дівчини, то що, мені труси перед вами знімати?", – сказав Парасюк.

Журналістка Мар’яна П’єцух написала в Facebook, що від огляду на вході відмовлявся також нардеп від "Самопомочі" Семен Семенченко.

Перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко також написала, що "депутати обурюються щодо системи перевірки і догляду".

"Найголосніше обурюються й скандалять ті, хто встановлював наметове містечко з вимогою ...зняти депутатську недоторканість. Але коли мова йде про особистий контроль- кричать про статус і недоторканість", – написала Герщенко.

Як повідомляє Укріфнорм, в четвер 22 березня Рада перший день працює в умовах спеціального режиму допуску до зали засідань: депутати мусять проходити через металошукач, а їхні речі скануються рентгенівською установкою.

20 березня Верховна Рада ухвалила закон про порядок доступу до парламенту, який узаконює проходження народними депутатами через раму металошукачів.

Зокрема, депутатам заборонили проносити холодну та вогнепальну зброю, вибухові речовини, засоби підриву, боєприпаси всіх видів і зразків, навчальні або імітаційні боєприпаси, легкозаймисті рідини чи займисті тверді речовини, піротехнічні засоби".

Якщо народний депутат володіє зареєстрованою зброєю, він повинен буде залишати її в спеціальних сейфах, які будуть розміщені біля входів до зали парламенту.

Теми: Верховна Рада
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