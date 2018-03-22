Парасюк и Семенченко отказывались от проверки в Раде – журналисты

Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк не хотел показывать личные вещи представителю Государственной охраны для осмотра на предмет оружия, которое с недавних пор запрещено проносить в Верховную Раду.

Об этом сообщает УНИАН.

"Сотрудники Государственной охраны в Верховной Раде Украины всё же проверили вещи внефракционного народного депутата Владимира Парасюка: он разложил их прямо на полу", – пишет издание.

Как отмечается, когда нардеп "убегал от проверки", его во второй раз встретила госохрана и снова попросила об осмотре.

На этот раз Парасюк согласился на осмотр и "очень эмоционально стал выкладывать вещи из сумки прямо на пол, демонстрируя и комментируя каждую из них".

Среди вещей были, в частности, ноутбук и зарядное устройство.

По свидетельствам корреспондента издания, Парасюк снял с джинсов ремень и резко одел его на шею одному из представителей госохраны.

Он также заявил журналистам, что проверки проводятся выборочно, в зависимости от политической силы, в которую входит депутат.

"Они говорят: вы должны пройти с нами, мы вас должны осмотреть, то есть раздеться, и тогда вы пойдете на свое рабочее место. На такое я не подпишусь. Если говорить об их допотопной технике, которая пикает на всё подряд, в том числе и на ремень, – я в шутку сказал: а если у меня пояс верности от жены или девушки, то что, мне трусы перед вами снимать?" – сказал Парасюк.

Журналистка Марьяна Пьецух написала в Facebook, что от осмотра на входе отказывался также нардеп от "Самопомощи" Семен Семенченко.

Первый заместитель главы парламента Ирина Геращенко также написала, что "депутаты возмущаются по поводу системы проверки и осмотра".

"Громче всех возмущаются и скандалят те, кто устанавливал палаточный городок с требованием ... снять депутатскую неприкосновенность. Но когда речь идет о личном контроле – кричат о статусе и неприкосновенности", – написала Герщенко.

Как сообщает Укрифнорм, в четверг 22 марта Рада первый день работает в условиях специального режима допуска в зал заседаний: депутаты должны проходить через металлоискатель, а их вещи сканируются рентгеновской установкой.

20 марта Верховная Рада приняла закон о порядке доступа в парламент, который узаконивает прохождение народными депутатами через раму металлоискателей.

В частности, депутатам запретили проносить холодное и огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, средства взрывания, боеприпасы всех видов и образцов, учебные или имитационные боеприпасы, легковоспламеняющиеся жидкости или воспламеняющиеся твердые вещества, пиротехнические средства".

Если народный депутат владеет зарегистрированным оружием, он должен будет оставлять его в специальных сейфах, которые будут размещены у входов в зал парламента.