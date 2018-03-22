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Нападник на відділення "Укрпошти" психічно здоровий – експертиза

Четвер, 22 березня 2018, 12:28

Прокуратура Харківської області направила до Київського районного суду Харкова обвинувальний акт стосовно 40-річного Володимира Безуха, якого підозрюють у захопленні 9 заручників, серед яких 2 неповнолітніх.

Про це інформує прес-служба Харківщини.

Зловмиснику інкримінується вчинення злочинів передбачених ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 310, ч. 2 ст. 309 КК України (захоплення та тримання осіб, як заручників, вирощування конопель та незаконне виготовлення  і зберігання  наркотичних засобів).

Згідно з висновками судово-психіатричної експертизи, підозрюваний не страждає на хронічні психічні захворювання. На момент інкримінованих йому злочинів міг усвідомлювати свої дії і керувати ними, тож застосування заходів примусового медичного характеру не потребує.

Наразі на вимогу прокуратури підозрюваний перебуває під вартою.

Максимальна санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі.

Як відомо, 30 грудня 2017 року в Харкові близько 15.00 чоловік зайшов до одного з відділень Харківської дирекції ПАТ "Укрпошта" на вулиці Шевченка, що поблизу станції метро "Київська".

Він заблокував вихід з приміщення, де знаходилися 3 співробітники "Укрпошти" та 6 відвідувачів, серед яких 2 дітей. Чоловік був у масці, мав при собі предмети схожі на пістолет та ніж. Він повідомив, що у нього вибухівка, та погрожував привести її в дію.

Близько 20.00 усі заручники були звільнені.

Як відомо,  31 грудня суд обрав запобіжний захід Володимиру Безуху, який захопив заручників у відділенні "Укрпошти" у Харкові -  тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави.

На суді Безух заявив, що не шкодує про свої дії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківкриміналпрокуратура
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