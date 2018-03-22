Напавший на отделение "Укрпочты" психически здоров – экспертиза

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Четверг, 22 марта 2018, 13:28

Прокуратура Харьковской области направила в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 40-летнего Владимира Безуха, которого подозревают в захвате 9 заложников, среди которых 2 несовершеннолетних.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской области.

Злоумышленнику инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 310, ч. 2 ст. 309 УК Украины (захват и удерживание лиц в качестве заложников, выращивание конопли и незаконное изготовление и хранение наркотических средств).

Согласно выводам судебно-психиатрической экспертизы, подозреваемый не страдает хроническими психическими заболеваниями. На момент инкриминируемых ему преступлений мог осознавать свои действия и руководить ими, поэтому в применении мер принудительного медицинского характера не нуждается.

Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей.

Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.

Как известно, 30 декабря 2017 года в Харькове около 15.00 мужчина зашел в одно из отделений Харьковской дирекции ПАО "Укрпочта" на улице Шевченко, вблизи станции метро "Киевская".

Он заблокировал выход из помещения, где находились 3 сотрудника "Укрпочты" и 6 посетителей, среди которых 2 детей. Мужчина был в маске, имел при себе предметы похожие на пистолет и нож. Он сообщил, что у него взрывчатка, и угрожал привести ее в действие.

Около 20.00 все заложники были освобождены.

Как известно, 31 декабря суд избрал меру пресечения Владимиру Безуху, который захватил заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога.

На суде Безух заявил, что не жалеет о своих действиях.

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Темы: Харьков криминал прокуратура
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