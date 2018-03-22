Апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві контрактника

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Четвер, 22 березня 2018, 21:30

Апеляційний суд Києва залишив під вартою військового Збройних Сил України, підозрюваного у вбивстві людини на зупинці громадського транспорту.

Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду Києва.

22 березня колегія суддів Апеляційного суду Києва розглянула апеляційну скаргу сторони захисту підозрюваного Дмитра Балабухи.

"За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва від 12 лютого 2018 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту, подану в інтересах підозрюваного Балабуха Д.А., – без задоволення", - йдеться у повідомленні суду.

Як відомо, 10 лютого 2018 року у Києві біля станції метро "Чернігівська" молодший лейтенант, контрактник військової частини з дислокацією у м. Біла Церква вбив людину на зупинці громадського транспорту.

Військовому 72-ї бригади ЗСУ Дмитру Балабусі, якого підозрюють у вбивстві, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці.

Українська правда
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Теми: суд вбивство Київ
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