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Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве контрактника

Четверг, 22 марта 2018, 20:30

Апелляционный суд Киева оставил под стражей военного Вооруженных Сил Украины, подозреваемого в убийстве человека на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда Киева.

22 марта коллегия судей Апелляционного суда Киева рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты подозреваемого Дмитрия Балабухи.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Деснянского районного суда города Киева от 12 февраля 2018 годп оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты, поданную в интересах подозреваемого Балабуха Д.А., - без удовлетворения", - говорится в сообщении суда.

Как известно, 10 февраля 2018 в Киеве возле станции метро "Черниговская" младший лейтенант, контрактник воинской части с дислокацией в г. Белая Церковь убил человека на остановке общественного транспорта.

Военному 72-й бригады ВСУ Дмитрию Балабухе, которого подозревают в убийстве, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.

Украинская правда
Темы: судубийствоКиев
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