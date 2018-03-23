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Данилюк: Розслідування щодо колишніх власників Приватбанку не рухаються

П'ятниця, 23 березня 2018, 10:17

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що розслідування справ проти колишніх власників Приватбанку в Україні майже не рухаються.

Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на запитання лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка щодо того, коли будуть повернуті кошти платників податків, які були вкладені у докапіталізацію "Приватбанку" після його націоналізації.

"Націоналізація Приватбанку була дуже складним рішенням, яке коштувало платникам податків досить великої суми - 148 мільярдів гривень", - сказав Данилюк.

За його словами, рішення про націоналізацію та докапіталізацію було складним, але необхідним, бо збереження Приватбанку гарантувало стабільність банківської системи України.

"Але після цього ми розпочали активні дії, щоб повернути ті кошти, які були виведені з Приватбанку. Зараз ведеться багато справ в Україні та поза її межами. Стосовно України… Ми подали на попередніх власників "Приватбанку" в суд, щоб притягнути їх до відповідальності за те, що вони довели банк до банкрутства", - розповів міністр фінансів.

"На жаль, ця справа не рухається так активно, як ми того хотіли.  Замість цього ми бачимо, що ті справи, які відкриті проти України та її державних органів просуваються набагато швидше", - зазначив він.

Данилюк додав, що наразі є ще одна справа, яка відкрита Приватбанком в юрисдикції Великої Британії щодо попередніх власників на  суму 2,5 мільярдів доларів.

За його словами,  наразі всі активи попередніх власників заморожені по всьому світові.

"Зараз там активно йде обговорення в суді. Уряд в цьому не бере участі, бо це є не політична справа, це - Приватбанк проти попередніх власників. Але ми сподіваємося, що в найближчий час ми побачимо суттєвий прогрес, що дасть нам можливість просуватися у інших справах, які зареєстровані в Україні", - сказав міністр.

Він наголосив, що дуже сподівається на те, що в найближчий час Генпрокуратура завершить розслідування справи щодо доведення Приватбанку до банкрутства і передасть її до суду.

"Бо не можемо ми чогось очікувати від юрисдикції Великої Британії, коли тут, в Україні, ми ледве рухаємося", - зазначив Данилюк.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком.

Як відомо, 21 грудня 2016  року Приватбанк перейшов у державну власність.

Пізніше, протягом червня 2017 року екс-співвласник Ігор Коломойський подав до суду серію позовів, направлених проти Кабміну НБУ та Приватбанку.

У грудні минулого року Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать або ними контролюються.

Як повідомляли у мінфіні, націоналізований у 2016 році Приватбанк планують повернути в приватну власність до 2023 року.

Приватбанк у 2017 році отримав збиток в розмірі 22,966 мільярда гривень.

Читайте також: як рятували Приватбанк, і що відбувалося за лаштунками.

Читайте також: Тіні Приватбанку. Що Коломойський наобіцяв Кабміну та НБУ і не виконав.

Яна Міланова, УП
Теми: Олександр ДанилюкМінфінПриватбанки
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