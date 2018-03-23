Данилюк: Расследования в отношении бывших владельцев Приватбанка не двигаются

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что расследование дел против бывших владельцев Приватбанка в Украине почти не двигается.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко о том, когда будут возвращены средства налогоплательщиков, которые были вложены в докапитализацию "Приватбанка" после его национализации.

"Национализация Приватбанка была очень сложным решением, которое стоило налогоплательщикам достаточно большой суммы - 148 миллиардов гривен", - сказал Данилюк.

По его словам, решение о национализации и докапитализации было сложным, но необходимым, поскольку сохранение"Приватбанка гарантировало стабильность банковской системы Украины.

"Но после этого мы начали активные действия, чтобы вернуть те средства, которые были выведены из Приватбанка. Сейчас ведется много дел в Украине и за ее пределами. Что касается Украины... Мы подали на предыдущих владельцев Приватбанка в суд, чтобы привлечь их к ответственности за то, что они довели банк до банкротства", - рассказал министр финансов.

"К сожалению, это дело не двигается так активно, как мы того хотели. Вместо этого мы видим, что те дела, которые открыты против Украины и ее государственных органов продвигаются гораздо быстрее", - отметил он.

Данилюк добавил, что сейчас есть еще одно дело, открытое Приватбанком в юрисдикции Великобритании относительно предыдущих владельцев на сумму 2,5 миллионов долларов.

По его словам, сейчас все активы предыдущих владельцев замороженны по всему миру.

"Сейчас там активно идет обсуждение в суде. Правительство в этом не участвует, потому что это не политическое дело, это - Приватбанк против предыдущих владельцев. Но мы надеемся, что в ближайшее время мы увидим существенный прогресс, что даст нам возможность продвигаться по другим делам, которые зарегистрированы в Украине", - сказал министр.

Он отметил, что очень надеется на то, что в ближайшее время Генпрокуратура завершит расследование дела по доведению Приватбанка до банкротства и передаст его в суд.

"Мы не можем чего-то ожидать от юрисдикции Великобритании, когда здесь, в Украине, мы едва двигаемся", - отметил Данилюк.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с Приватбанком.

Как известно, 21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в государственную собственность.

Позже, в течение июня 2017 года экс-совладелец Игорь Коломойский подал в суд серию исков, направленных против Кабмина НБУ и Приватбанка.

В декабре прошлого года Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат или ими контролируются.

Как сообщали в Минфине, национализированный в 2016 году Приватбанк планируют вернуть в частную собственность до 2023 года.

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