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З'явилися подробиці невдалої дачі хабара голові МОЗ

П'ятниця, 23 березня 2018, 11:39
З'явилися подробиці невдалої дачі хабара голові МОЗ

Протягом розслідування скандальної справи щодо пропонування квартири-хабара в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун наразі ніхто не затриманий.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Крім того, за інформацією в електронному Єдиному державному реєстрі судових рішень, у цій справі Солом'янський райсуд Києва надав НАБУ доступ до речей, документів і рахунків Укргазбанку, які стосуються венчурного інвестфонду "Мігліор" і ТОВ "Акварелі Девелопмент Холдінг".

З відповідним клопотанням бюро звернулося до суду в межах справи про пропонування хабара в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун.

Відповідно до доводів, викладених у заяві Супрун, та відомостей, встановлених у ході досудового розслідування, депутат Чабанівської селищної ради - помічник-консультант народного депутата у змові з мером Вишневого Іллею Діковим запропонували в.о. міністра хабар у вигляді однокімнатної квартири вартістю близько 490 тисяч гривень, площею 44,56 кв. м на 5 поверсі у житловому комплексі "Акварелі 2" у місті Вишневому (забудовник - "Акварелі Девелопмент Холдінг").

За це від Супрун просили сприяти в отриманні коштів міжнародних організацій для закупівлі магнітно-резонансного томографа та цифрового мамографа до Вишнівської міської лікарні.

З приводу передачі хабара з в.о. міністра та її радником зустрічалися кілька разів протягом 2017 року: 24 січня і 17 лютого в кабінет до Супрун приходив помічник нардепа, 7 червня – помічник нардепа разом з мером Вишневого зустрічалися з Супрун у київському ресторані "Катюша".

29 червня ці двоє зустрічались з радником міністра у Вишневому, біля ЖК "Акварелі 2". Під час цієї зустрічі радник Супрун передав меру копію свого паспорту та ідентифікаційного коду для здійснення оформлення вищевказаної квартири.

Також з приводу хабара радник міністра і помічник депутата зустрічалися 3 листопада у Маріїнському парку в Києві, біля будівлі Міністерства охорони здоров'я.

19 липня і 10 листопада радник Супрун приїжджав до мера Дікова у приміщення Вишневої міської ради. У ході останньої зустрічі міський голова передав представнику міністра підписані екземпляри документів по квартирі, а саме: договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру і договір купівлі-продажу деривативу між помічником та ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Мігліор".

У НАБУ вважають, що доступ до вказаних відомостей, у тому числі про рух грошових коштів банківськими рахунками фонду "Мігліор" та ТОВ "Акварелі Девелопмент Холдінг", можуть бути використані як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

"Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини проведення взаєморозрахунків... встановлення кінцевого бенефіціара", - наголошують у НАБУ.

Як відомо, 14 березня 2018 року Уляна Супрун заявила, що понад рік тому звернулася до Національного антикорупційного бюро через пропозицію їй квартири у якості хабара від помічника народного депутата.

За словами Супрун, після заяви вона та її позаштатний радник брали участь у слідчих діях, щоб зафіксувати злочинні дії.

7 березня "Українська правда" повідомляла, що детективи НАБУ проводять обшуки вдома у помічника Олега Ляшка Олега Богачова, а також вдома й на роботі у міського голови Вишневого Іллі Дікова. Йшлося нібито про справу щодо пропонування хабара Уляні Супрун.

Євген Кізілов, Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗхабарскандал
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