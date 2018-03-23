Появились подробности неудачной дачи взятки главе Минздрава

Во время расследования скандального дела о предложении квартиры-взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун пока что никто не задержан.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Кроме того, по информации в электронном Едином государственном реестре судебных решений, по этому делу Соломенский райсуд Киева дал НАБУ доступ к вещам, документам и счетам Укргазбанка, касающимся венчурного инвестфонда "Миглиори" и ООО "Акварели Девелопмент Холдинг".

С соответствующим ходатайством бюро обратилось в суд в рамках дела о предложении взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.

Согласно доводам, изложенным в заявлении Супрун, и сведеньям, установленным в ходе досудебного расследования, депутат Чабановского поселкового совета - помощник-консультант народного депутата в сговоре с мэром Вишневого Ильей Диковым предложили и.о. министра взятку в виде однокомнатной квартиры стоимостью около 490 тысяч гривень, площадью 44,56 кв. м на 5 этаже в жилом комплексе "Акварели 2" в городе Вишневом (застройщик - "Акварели Девелопмент Холдинг").

За это от Супрун просили оказать содействие в получении средств международных организаций для закупки магнитно-резонансного томографа и цифровой маммографа в Вишневскую городскую больницу.

По поводу передачи взятки с и.о. министра и его советником встречались несколько раз в течение 2017 года: 24 января и 17 февраля в кабинет к Супрун приходил помощник нардепа, 7 июня - помощник нардепа вместе с мэром Вишневого встречались с Супрун в киевском ресторане "Катюша".

29 июня эти двое встречались с советником министра в Вишневом, у ЖК "Акварели 2". Во время этой встречи советник Супрун передал мэру копию своего паспорта и идентификационного кода для осуществления оформления вышеуказанной квартиры.

Также по поводу взятки советник министра и помощник депутата встречались 3 ноября в Мариинском парке в Киеве, возле здания Министерства здравоохранения.

19 июля и 10 ноября советник Супрун приезжал к мэру Дикову в Вишневский городской совет. В ходе последней встречи мэр передал представителю министра подписанные экземпляры документов по квартире, а именно: договор купли-продажи имущественных прав на квартиру и договор купли-продажи дериватива между помощником и ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Миглиори".

В НАБУ считают, что доступ к указанным сведениям, в том числе о движении денежных средств по банковским счетам фонда "Миглиори" и ООО "Акварели Девелопмент Холдинг", могут быть использованы в качестве доказательств для подтверждения обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства.

"Отсутствие указанной информации сделает невозможным надлежащее расследование уголовного производства, поскольку иным способом невозможно доказать обстоятельства проведения взаиморасчетов ... установления конечного бенефициара", - отмечают в НАБУ.

Как известно, 14 марта 2018 года Ульяна Супрун сообщила, что более года назад обратилась к Национальному антикоррупционного бюро из-за предложения ей квартиры в качестве взятки от помощника народного депутата.

По словам Супрун, после заявления она и ее внештатный советник участвовали в следственных действиях, чтобы зафиксировать преступные действия.

7 марта "Украинская правда" сообщала, что детективы НАБУ проводят обыски дома у помощника Олега Ляшко Олега Богачева, а также дома и на работе у мэра Вишневого Ильи Дикова. Речь шла якобы о деле ксательно предложения взятки Ульяне Супрун.

Евгений Кизилов, Оксана Коваленко, УП