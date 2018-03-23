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Поломка підйомника на курорті Грузії: Влада розповіла причину

П'ятниця, 23 березня 2018, 12:08

До аварії на канатній дорозі в грузинському Гудаурі 16 березня, в якій постраждали 10 людей, призвели неправильні дії оператора

Про це на прес-конференції у п'ятницю заявив перший віце-прем'єр, глава Мінекономрозвитку республіки Дмитро Кумсішвілі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Завдяки вилученим записам з’ясовано, що 16 березня насправді мало місце падіння напруги, яке спричинило зупинення канатної дороги, однак після цього оператор мав діяти з конкретною послідовністю", - сказав Кумсішвілі. 

Зокрема, оператор мав перевести підйомник на дизель-генератор, а потім спустити вниз туристів, котрі перебували на ньому.

"На жаль, він припустився помилки, не діяв за чинною інструкцією, це був фактор людської помилки", - зазначив Кумсішвілі.

Він додав, що висновок експертів передадуть МВС Грузії, яке продовжує досудове слідство за цим фактом.

Кумсішвілі зазначив, що оператора канатної дороги вже відсторонено від роботи. 

Як відомо, 16 березня на грузинському гірськолижному курорті Гудаурі несправність підйомника спричинила масове травмування відпочивальників.

Офіційно на курорті повідомили, що постраждали 10 людей.

МВС Грузії й управління розвитку курортів Мінекономіки країни заявляли про 8 постраждалих, у яких здебільшого переломи й забої. 

Серед постраждалих – четверо громадян Росії, двоє громадян України, один громадянин Швеції та один громадянин Грузії.

Українець, що постраждав на гірськолижному курорті, перебував у реанімації.

Даний інцидент МВС Грузії розслідує за статтею 275 КК "порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, повітряного або підвісного транспорту".

Гудаурі є одним із найпопулярніших гірськолижних курортів Грузії.   

"Українська правда" у Threads

Теми: Грузіянадзвичайна подіяжертви
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