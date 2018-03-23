Поломка подъемника на курорте Грузии: Власти рассказали причину

Причиной аварии на канатной дороге в грузинском Гудаури 16 марта, в которой пострадали 10 человек, стали неправильные действия оператора.

Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил первый вице-премьер, глава Минэкономразвития республики Дмитрий Кумсишвили, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Благодаря изъятым записям установлено, что 16 марта в действительности имело место падение напряжения, которое повлекло остановку канатной дороги, однако после этого оператор должен был действовать с конкретной последовательностью", - сказал Кумсишвили.

В частности, оператор должен был перевести подъемник на дизель-генератор, а потом спустить вниз туристов, находившихся на нем.

"К сожалению, он допустил ошибку, не действовал по инструкции, это был фактор человеческой ошибки", - отметил Кумсишвили.

Он добавил, что заключение экспертов передадут МВД Грузии, которое продолжает досудебное следствие по этому факту.

Кумсишвили отметил, что оператор канатной дороги уже отстранен от работы.

Как известно, 16 марта на грузинском горнолыжном курорте Гудаури неисправность подъемника привела к массовому травмированию отдыхающих.

Официально на курорте сообщили, что пострадали 10 человек.

МВД Грузии и управление развития курортов Минэкономики страны заявляли о 8 пострадавших, в которых в основном переломы и ушибы.

Среди пострадавших – четверо граждан России, двое граждан Украины, один гражданин Швеции и один гражданин Грузии.

Украинец, пострадавший на горнолыжном курорте, был в реанимации.

Данный инцидент МВД Грузии расследует по статье 275 УК "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта".

Гудаури является одним из самых популярных горнолыжных курортов Грузии.