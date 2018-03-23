Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Поломка подъемника на курорте Грузии: Власти рассказали причину

Пятница, 23 марта 2018, 12:08

Причиной аварии на канатной дороге в грузинском Гудаури 16 марта, в которой пострадали 10 человек, стали неправильные действия оператора.

Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил первый вице-премьер, глава Минэкономразвития республики Дмитрий Кумсишвили, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Благодаря изъятым записям установлено, что 16 марта в действительности имело место падение напряжения, которое повлекло остановку канатной дороги, однако после этого оператор должен был действовать с конкретной последовательностью", - сказал Кумсишвили.

В частности, оператор должен был перевести подъемник на дизель-генератор, а потом спустить вниз туристов, находившихся на нем. 

"К сожалению, он допустил ошибку, не действовал по инструкции, это был фактор человеческой ошибки", - отметил Кумсишвили.

Он добавил, что заключение экспертов передадут МВД Грузии, которое продолжает досудебное следствие по этому факту.

Кумсишвили отметил, что оператор канатной дороги уже отстранен от работы. 

Как известно, 16 марта на грузинском горнолыжном курорте Гудаури неисправность подъемника привела к массовому травмированию отдыхающих.

Официально на курорте сообщили, что пострадали 10 человек.

МВД Грузии и управление развития курортов Минэкономики страны заявляли о 8 пострадавших, в которых в основном переломы и ушибы.

Среди пострадавших – четверо граждан России, двое граждан Украины, один гражданин Швеции и один гражданин Грузии.

Украинец, пострадавший на горнолыжном курорте, был в реанимации.

Данный инцидент МВД Грузии расследует по статье 275 УК "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта".

Гудаури является одним из самых популярных горнолыжных курортов Грузии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Грузиячрезвычайное происшествиежертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Грузия
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: