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Поліція: На АТЕКу вилучають документи у справі про заволодіння майном

П'ятниця, 23 березня 2018, 12:32

Виїмку документації в будівлях заводу АТЕК здійснюють у справі про незаконне заволодіння майном цієї компанії.

Слідчі дії проводять не лише в Києві, повідомив "Українській правді" речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Сьогодні на території заводу АТЕК співробітники Національної поліції за санкцією Печерського райсуду столиці проводять комплекс слідчих дій в рамках кримінального провадження, яке розслідує Головне слідче управління Нацполіції за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", – поінформував він.

"Слідчі проводять виїмку документації в адміністративних будівлях офісу заводу АТЕК. У ході досудового розслідування кримінального провадження перевіряються можливі факти незаконного заволодіння майном ПрАТ "АТЕК" на загальну суму понад 54 млн грн", – уточнив Тракало.

За його словами, "комплекс слідчих дій за процесуального керівництва Генеральної прокуратури і на підставі судових рішень проводиться слідчими Головного слідчого управління Нацполіції на території кількох регіонів держави".

"Зокрема, такі слідчі дії проводяться і в нежитлових приміщеннях, які належать ПрАТ "АТЕК". Метою проведення слідчих дій є виявлення та вилучення доказів, які можуть підтверджувати факти вчинення вказаного злочину у сфері господарської діяльності" – заявили в поліції.

Як повідомляє кореспондент "Української правди", близько 13:30 поліція розблокувала вхід – і націоналісти зайшли на територію "АТЕК".

Керівник центрального штабу "Національного корпусу" Родіон Кудряшов заявив, що знайшли дві гранати. Він стверджує, що гранати підкинули.

Також Кудряшов заявив, що зникло багато речей, зокрема "викрали" документи проектів громадських організацій.

Родіон Кудряшов
Родіон Кудряшов
Ельдар Сарахман, УП

За словами Кудряшова, люди, які увірвалися на територію заводу о 7 ранку, заявили, що це "вказівка зверху", і коментувати не стали.

Як відомо, зранку 23 березня на АТЕКу почалися слідчі дії, нікого туди не пускали.

"Національний корпус", структури якого розташовані на території АТЕКу, заявили про "захоплення" їхньої рекрутингової бази і "провокацію" влади, спрямовану проти них.

Ярослав Тракало запевняв, що громадські чи політичні формування правоохоронців не цікавлять.

"Українська правда"

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Теми: поліціяКиївнаціоналісти
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