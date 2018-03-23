Полиция: В АТЭКе изымают документы по делу о завладении имуществом

Выемку документации в зданиях завода АТЭК проводят по делу о незаконном завладении имуществом этой компании.



Следственные действия проводят не только в Киеве, сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.



"Сегодня на территории завода АТЭК сотрудники Национальной полиции с санкции Печерского райсуда столицы проводят комплекс следственных действий в рамках уголовного производства, которое расследует Главное следственное управление Нацполиции по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", – сообщил он.



"Следователи проводят выемку документации в административных зданиях офиса завода АТЭК. В ходе досудебного расследования уголовного производства проверяются возможные факты незаконного завладения имуществом ЗАО "АТЭК" на общую сумму более 54 млн грн", – уточнил Тракало.



По его словам, "комплекс следственных действия по процессуального руководства Генеральной прокуратуры и на основании судебных решений проводится следователями Главного следственного управления Нацполиции на территории нескольких регионов государства".



"В частности, такие следственные действия проводятся и в нежилых помещениях, принадлежащих ЗАО "АТЭК". Целью проведения следственных действий является выявление и изъятие доказательств, которые могут подтверждать факты совершения указанного преступления в сфере хозяйственной деятельности", – заявили в полиции.



Как сообщает корреспондент "Украинской правды", около 13:30 полиция разблокировала вход – и националисты зашли на территорию "АТЭК".



Руководитель центрального штаба "Национального корпуса" Родион Кудряшов заявил, что нашли две гранаты. Он утверждает, что гранаты подбросили.



Также Кудряшов заявил, что пропали многие вещи, в частности "похитили" документы проектов общественных организаций.

Родион Кудряшев Эльдар Сарахман, УП

По словам Кудряшова, люди, которые ворвались на территорию завода в 7 утра, заявили, что это "указание сверху", и комментировать не стали.



Как известно, утром 23 марта на АТЭКе начались следственные действия, никого туда не пускали.



"Национальный корпус", структуры которого расположены на территории АТЭКа, заявили о "захвате" их рекрутинговой базы и "провокации" властей, направленной против них.



Ярослав Тракало уверял, что общественные или политические формирования правоохранителей не интересуют.