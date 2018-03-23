Бизнес-партнер Порошенко ставит на троллейбусы росийские двигатели – СМИ

Корпорация "Богдан Моторс" выиграла тендер на поставку столице 80 троллейбусов, которые комплектуют двигателями российского предприятия, работающего на оборонку РФ.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" издания "Радио Свобода".

Журналисты выяснили, что полгода назад компания выиграла тендер на полмиллиарда гривен, по которому должна изготовить для Киева шестьдесят 12-метровых троллейбусов и двадцать троллейбусов длиной 18,5 метра.

При этом от транспортной комиссии Киевсовета был получен документ с техническими характеристиками транспорта.

Оказалось, что блоки питания и системы управления двигателем для производства троллейбусов закупаются у российского предприятия "Чергос", тяговый электродвигатель поставляется тоже из России, из города Пскова, а контакторы и главный выключатель – из молдавского Приднестровья.

Проверка в депо "Киевпастранса" показала, что двигатели на троллейбусах "Богдан" имеют действительно российское электрооборудование, система управления двигателем произведена российской компанией "Чергос", а тяговый электродвигатель ДТА-2У1 выпустили на Псковском электромашиностроительном заводе (Россия), который работает на оборонный комплекс России.

"Схемы" попросили прокомментировать ситуацию гендиректора "Богдан Моторс" Виталия Старосуда. Тот заявил, что российские двигатели перестали закупать несколько дней назад.

Віталій Старосуд

А давний бизнес-партнер Петра Порошенко, совладелец "Богдан Моторс" Олег Гладковский сказал, что ему ничего не известно о российских двигателях в троллейбусах.

"Насколько я знаю, уже двигатели мы получаем все от киевского предприятия. Я вам скажу, что те требования, которые я, по крайней мере, ставлю постоянно как совладелец корпорации, как человек, который здесь работает, - чтобы двигатели производились в Украине", - заявил он.

Олег Гладковский

Журналисты напоминают, что следят за тем, чтобы украинские предприятия не сотрудничали с российскими предприятиями, которые могут навредить безопасности государства, - Совет национальной безопасности и обороны, где первым заместителем секретаря работает именно Олег Гладковский.

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