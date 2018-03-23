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ОРДО вимагає у Vodafone 800 мільйонів податків

П'ятниця, 23 березня 2018, 14:39

У ОРДО заявили, що український мобільний оператор Vodafone заборгував їм 800 мільйонів рублів податків і, якщо їх не заплатить, на окупованій території працювати не зможе.

Про це повідомляє "Остров" із посиланням на заяву так званого "міністра доходів і зборів ДНР" Олександра Тимофєєва.

"На сьогоднішній день з податковими зобов'язаннями у компанії оператора Vodafone, або як її називають "МТС-Україна", наступна картина: компанія не заплатила жодної копійки податків до бюджету "республіки"... По недоплаченим сумам - там близько 800 мільйонів рублів", - підкреслив він.

Псевдофіскал заявив, що якщо Vodafone хоче повернутися на окуповану територію Донецької області, оператор повинен зареєструватися і заплатити податки.

"Конкретно щодо Vodafone: якщо він хоче повернутися, то тепер буде не так, що він прийшов і включився - він приходить до "міністерства доходів і зборів", реєструється, цій компанії виставляються податкові претензії. Якщо оплата є, він включається і працює далі" , - сказав Тимофєєв.

Як відомо, на окупованій території Донецької області не працює мережа мобільного оператора Vodafone.

Теми: ОРДЛОмобільний зв'язокДонбас
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